Una Fiorentina svagata si fa rimontare dal Lecce

AGI - Dopo il ko in Conference League la Fiorentina non è andata oltre il 2-2 in casa nel debutto stagionale al Franchi contro il Lecce. Per i viola sembrava tutto facile dopo il gol al terzo minuto di Gonzalez di testa su calcio d'angolo e il raddoppio di Duncan al 25mo su cross di Arthur. Al 41mo Duncan ha anche preso un palo.

Nella ripresa i salentini accorciando subito con Rafia su assist di Banda al 49mo e trovano il pareggio al 75mo con Krstovic, al debutto, sempre su assist di Banda. Nel lungo recupero Kouamé sfiora il palo ma la partita finisce in parità.

Al termine della partita, il presidente del club viola, Rocco Commisso, è sceso negli spogliatoi del "Franchi" per caricare la squadra gigliata, invitando tutti a tenere il morale e l'attenzione alti in vista della partita di giovedì, valida come ritorno dei play-off di Conference League, in casa, contro il Rapid Vienna.