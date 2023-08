Il Milan già corre, 4-1 ai danni del Torino

AGI - Dopo la vittoria in trasferta a Bologna, il Milan bagna anche l'esordio casalingo in Serie A con un bel successo ai danni del Torino. A San Siro finisce 4-1 con le reti di Pulisic e Giroud (doppietta), che si ripetono dopo i sigilli del Dall'Ara, e il gol di Theo Hernandez, mentre a nulla serve il momentaneo pareggio granata di Schuurs.

La squadra di Pioli sale così a punteggio pieno a quota 6, mentre gli uomini di Juric restano fermi a un punto dopo il pareggio della scorsa giornata con il Cagliari.

I rossoneri partono con determinazione, prendono subito in mano il controllo delle operazioni e iniziano a spaventare la retroguardia granata con Giroud, Theo ed il solito Leao, scatenato sulla fascia sinistra. Il gol che sblocca le marcature pero' arriva solo al 33' a opera di Pulisic, che si fa trovare liberissimo sull'assist di Loftus-Cheek, segnando cosi' il suo secondo gol consecutivo con la nuova maglia.

Ma il pubblico di San Siro non ha neanche tempo di esultare che il Toro pareggia con Schuurs, che devia con prontezza un tiro da fuori 'masticato' di Ricci. Il Milan pero' torna subito a premere e al 41' trova l'episodio per rimettere immediatamente il naso avanti: Buongiorno tocca di mano in area, l'arbitro viene richiamato al Var e assegna il rigore.

Dal dischetto Giroud è freddo e firma il 2-1. In pieno recupero, prima dell'intervallo, c'è spazio anche per il tris rossonero di Theo, che scambia con Leao e con un tocco morbido beffa Milinkovic allungando le distanze.

Nella ripresa il Milan non indietreggia di un centimetro e continua a fare la gara, trovando un altro episodio da rigore allo scoccare dell'ora di gioco: stavolta il Var punisce un pestone di Schuurs ai danni di Leao, dagli undici metri va nuovamente Giroud che fa doppietta e chiude anticipatamente i conti sul 4-1. Nel tempo restante infatti succede poco o nulla, i granata non riescono a reagire e la squadra di Pioli non ha problemi a gestire i tre gol di vantaggio.