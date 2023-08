AGI - Non è un buon momento per i tifosi del Malaga. Dopo una pessima annata, la squadra andalusa è precipitata nella terza divisione del campionato spagnolo e la proprietà non sembra impegnarsi molto per un mercato all'altezza. Il creatore di contenuti Carlos Garcia, che vanta oltre 300 mila follower sul profilo Instagram carliyoelnervio, ha quindi pensato che la frustrazione dei sostenitori avrebbe potuto essere sfruttata in modo fantasioso e goliardico.

Lo scorso 26 luglio Garcia ha pubblicato sulle reti sociali un video dove, insieme a un gruppo di tifosi, accoglie un turista asiatico all'uscita dell'aeroporto, celebrandolo come se fosse un nuovo acquisto del club.

Battezzato "Xan Kee Te", lo sconosciuto viene acclamato e abbracciato dai tifosi biancoblu, e si presta a selfie e autografi.

Lo scherzo è stato ripetuto successivamente con un altro turista, un giovane che indossava una maglia dei Boston Celtics, spacciato per un altro acquisto del Málaga, chiamato "Spielberg". Anche quest'ultima stella inconsapevole ha preso la burla di buon grado, eseguendo anche qualche palleggio.