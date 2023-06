AGI - L'Italia Under 21 perde quasi a sorpresa con i pari età della Norvegia ed è costretta a dire incredibilmente addio all'Europeo di categoria, lasciando amaramente per strada la possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta.

Finisce 1-0 grazie alla rete realizzata nella ripresa da Botheim, mentre contemporaneamente la Svizzera cade 4-1 contro la Francia: due risultati che portano azzurri, elvetici e norvegesi a chiudere tutti a quota 3 punti, con la classifica avulsa che premia proprio gli svizzeri in virtù del maggior numero di gol segnati negli scontri diretti. Un'eliminazione che fa davvero male ai ragazzi di Paolo Nicolato, fermati nel finale anche da una traversa colpita da Cambiaghi.

La partita

Gli Azzurrini provano a fare la partita sin dall'inizio e a ridosso del quarto d'ora costruiscono la prima vera palla gol: Rovella crossa dall'out di destra, Pellegri sbuca alle spalle di tutti ma davanti al portiere sbaglia completamente il colpo di testa. I ragazzi di Nicolato continuano a portare pressione agli avversari, tant'e' che la Norvegia è costretta a rintanarsi quasi tutta nella propria metà campo, ma all'Italia manca un pizzico di cattiveria e concretezza nell'ultimo passaggio.

Al 33' è Ricci a spaventare Klaesson con un destro al volo da fuori area, deviato in corner da Daland appostato in traiettoria e provvidenziale nel salvare il proprio portiere. A ridosso dell'intervallo invece ci pensa Tonali a far correre un brivido lungo la schiena dei norvegesi, deviando di testa un cross di Bellanova senza però inquadrare lo specchio.

Nei primi minuti della ripresa un'occasione per parte: Carnesecchi si distende e respinge una conclusione velenosa di Evjen, sull'altro fronte invece Gnonto spreca una buona ripartenza calciando sull'esterno della rete. Al 65' arriva quasi a sorpresa il vantaggio della Norvegia con Botheim, che devia come può un cross basso di Nusa su cui il portiere azzurro interviene male, lasciando la possibilità al centravanti della Salernitana di firmare l'1-0.

I ragazzi di Nicolato sembrano inizialmente accusare il colpo e, solo una decina di minuti più tardi, provano a rispondere con il neo entrato Cambiaghi che calcia alto con il mancino. Ma la più clamorosa palla gol della sfida gli Azzurrini la costruiscono all'81', quando lo stesso Cambiaghi colpisce un'incredibile traversa dopo un angolo di Tonali spizzato sul secondo palo. Nel finale l'Italia va alla disperata ricerca del gol qualificazione, ma tutti i tentativi risultano vani fino al triplice fischio.