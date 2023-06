AGI - No a maglie con il numero 88 e a simboli nazisti o antisemiti. Evitare ogni forma di linguaggio discriminatorio. Campagne di comunicazione dedicate. Sospensione delle partite in presenza di cori razzisti. Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Sono solo alcuni degli impegni formali assunti da Viminale, ministero per lo Sport e Federcalcio con la "Dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel calcio" sottoscritta a Roma.

Le nuove norme, punto per punto

Questi, nel dettaglio, gli impegni: