Nations League, Croazia in finale. Olanda battuta 4-2

AGI - La Croazia è la prima finalista di Nations League. La nazionale di Dalic batte 4-2 l'Olanda padrona di casa ai supplementari e si qualifica per la finalissima di domenica a Rotterdam, dove sfiderà la vincente dell'altra semifinale tra Spagna e Italia. Agli Oranje non bastano le reti di Malen e Lang, che al 96' aveva portato all'extra time. Decisivi i gol di Kramaric, Pasalic, Petkovic e Modric.

Alla fine tutta la scena è del fuoriclasse del Real Madrid che in attesa di definire il futuro, con l'offerta dall'Arabia Saudita sullo sfondo, continua a essere protagonista in Nazionale a 37 anni. È lui infatti a conquistare il rigore che dà il via alla rimonta e a realizzare il rigore del definitivo 4-2. Eppure, la serata sembrava essersi aperta nel modo giusto per l'Olanda, in gol al 34'.

La partita

L'imbucata di prima di Aké permette a Wieffer di aprire per Malen che ha tutto il tempo per controllare e incrociare a rete col destro. Il vantaggio olandese è meritato, ma a inizio ripresa il copione è radicalmente diverso.

Al 54' è un'ingenuità di Gakpo a regalare il pareggio agli ospiti: Modric ruba palla all'attaccante del Liverpool che trattiene il croato quel che basta per spingere l'arbitro Kovacs a fischiare il penalty. Dagli undici metri Kramaric non sbaglia e spiazza Bijlow.

Al 73' c'è il sorpasso. Ivanusec trova lo spazio in area per crossare, Pasalic sbuca tra Ake' e Van Dijk e batte a rete per il 2-1. Nel recupero pero' l'Olanda riesce a trovare il gol che vale i supplementari. Nel traffico in area, al 96', è il neo entrato Lang a depositare in rete con un bel piattone destro.

A inizio dell'extra time è sempre la panchina a essere decisiva. Al 99' Petkovic (in campo al posto di Sutalo) punta l'area e lascia partire il tiro vincente che sorprende Bijlow. La Croazia nel finale sbaglia il primo colpo del ko con la traversa di Pasalic, ma poco dopo Petkovic conquista il rigore su fallo di Malacia. Sul dischetto Modric firma il poker.

La Croazia si giochera' un trofeo, l'Olanda dovra' accontentarsi della finale per il terzo posto di Enschede.