L'Olimpico sarà aperto ai tifosi della Roma per la finale di Europa League

AGI - Dalla notte di felicità del 25 maggio 2022 a quella di speranza e di altri sogni di gloria del prossimo 31 maggio. Dalla Conference League di Tirana all'Europa League di Budapest, passando però per lo Stadio Olimpico di Roma.

I tantissimi tifosi della Roma che non potranno raggiungere la Puskas Arena in Ungheria per la finalissima con il Siviglia, avranno la possibilità di rivivere una serata di ansia ed emozioni direttamente sugli spalti dell'impianto capitolino, provando a spingere la squadra di José Mourinho proprio come successo l'anno scorso.

La Questura ha infatti da poco firmato l'ordinanza che autorizza l'apertura dello stadio dopo la richiesta del club a Sport e Salute, società che gestisce l'impianto. Da Sport e Salute fanno sapere che il campo di gioco sarà coperto (come accade per i concerti) onde evitare che venga danneggiato e che non possa ospitare la partita in programma domenica 4 giugno tra Roma e Spezia.