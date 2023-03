L'Atalanta non sfonda, solo 0-0 con l'Udinese

AGI - L'Atalanta non riesce a scrollarsi di dosso l'ultimo periodo negativo e non va oltre uno 0-0 con l'Udinese, nella sfida valevole per la 25esima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, dopo un primo tempo sotto tono e in cui i friulani si fanno preferire, la squadra di Gasperini non trova il varco giusto per sfondare e deve accontentarsi di un solo punto. I bergamaschi, che erano reduci da due ko di fila, si portano a 42 punti in classifica, mentre la formazione di Sottil, con l'undicesimo pari da inizio campionato (è la squadra che ne ha di più), sale a quota 32.

Buono l'inizio di gara dei bianconeri, che giocano senza timori reverenziali dando filo da torcere ai bergamaschi, in particolare sfruttando diversi spazi per le ripartenze. Il primo spunto dei friulani arriva al 17', quando Beto strappa sulla trequarti servendo poi l'accorrente Lovric, che ci prova di mancino mettendo di poco a lato.

Una decina di minuti più tardi invece è proprio Beto che non riesce ad approfittare di un regalo di Djimsiti, che lo lancia a tu per tu con Musso, bravissimo a chiuderlo in uscita. La Dea risponde alla mezz'ora: cross di Ruggeri deviato, la palla sfila sul secondo palo dove arriva Maehle con la suola ma senza inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa l'Atalanta aumenta i giri del motore alla ricerca del vantaggio, sfiorandolo un paio di volte con Lookman, poi con Ruggeri che viene respinto da Silvestri e successivamente anche con il neo entrato Pasalic, murato provvidenzialmente da Becao a pochi metri dalla linea di porta. L'Udinese va in sofferenza e fa molta più fatica a rendersi pericolosa rispetto al primo tempo, tornando a farsi vedere dalle parti di Musso solo al 75', quando Thauvin tenta un mancino su assist di Beto trovando la parata in due tempi del portiere nerazzurro.

L'ultimo squillo del match è ancora di marca bergamasca ed e' una grande palla gol creata da Toloi, che s'inventa un destro a giro da posizione defilata chiamando ad un vero e proprio miracolo Silvestri, che vola e salva l'Udinese da quello che sarebbe stato un amaro ko.