Giroud rilancia il Milan, 1-0 al Torino

AGI - Dopo cinque sconfitte e due pareggi nelle ultime sette uscite tra serie A e coppe nazionali, il Milan torna a sorridere battendo in casa il Torino nella sfida valevole per la 22esima giornata.

A San Siro finisce 1-0 grazie alla ‘zuccata’ di Giroud, giunto al settimo sigillo in campionato: la squadra di Pioli riprende ossigeno riportandosi momentaneamente al terzo posto della classifica a 41 punti, mentre gli uomini di Juric interrompono la mini striscia di tre risultati utili di fila restando a quota 30.

L’approccio migliore è quello dei granata, che si dimostrano più aggressivi ed intraprendenti rispetto ai rossoneri, più timorosi e impauriti dal momento negativo che non riescono a scrollarsi di dosso.

Il primo squillo è di Miranchuk che calcia alto da fuori, poi tenta la fortuna anche Sanabria con una conclusione che si spegne di poco a lato. Lo stesso attaccante paraguaiano, più tardi, prova ad approfittare di un pasticcio di Kjaer che inciampa in area, Tatarusanu però è provvidenziale ad opporsi salvando i suoi.



Dopo un primo tempo insufficiente a livello di produttività, il Milan prova a venir fuori ad inizio ripresa creando due grandi chances con Leao e Giroud, murati entrambi da un provvidenziale Milinkovic.



Il Toro non ci sta e risponde immediatamente con un mancino velenoso di Sanabria, ma al 62’ la squadra di Pioli va avanti: Theo propone al centro un bel cross, Giroud stacca di testa e gira in rete la palla dell’1-0.

Una dozzina di minuti più tardi Tonali rischia il clamoroso autogol del pareggio, dall’altra parte invece Theo spreca un gran contropiede calciando a lato un rigore in movimento che avrebbe chiuso anticipatamente il match.



Nel finale i granata caricano a testa bassa per cercare di evitare il ko, ma gli ultimi sforzi servono a poco.