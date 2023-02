Varane dice basta: "Non vestirò più la maglia della nazionale francese"

AGI - Il difensore centrale della Francia, Raphael Varane, vincitore della Coppa del Mondo nel 2018 e secondo classificato lo scorso anno, ha annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale. "Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che era il momento giusto per me di ritirarmi dal calcio internazionale", ha scritto Varane, 29 anni, in un post su Instagram. Il difensore del Manchester United ha debuttato in Francia nel 2013. Era fra i predestinati per il ruolo di capitano dopo il ritiro di Hugo Lloris il mese scorso.

"Rappresentare il nostro magnifico Paese per 10 anni è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ogni volta che ho indossato questa speciale maglia blu ho provato un immenso orgoglio", ha dichiarato Varane. La decisione di mettere fine alla sua carriera in Francia lascia Kylian Mbappe in pole per il ruolo di capitano, mentre la squadra di Didier Deschamps inizierà le qualificazioni a Euro 2024 a fine marzo con un doppio incontro contro i Paesi Bassi e l'Irlanda.

L'ex stella del Real Madrid ha giocato tutti i minuti della trionfale Coppa del Mondo 2018, quando la Francia ha sconfitto la Croazia per 4-2 in finale. Varane è stato uno dei cinque giocatori francesi che hanno preso parte anche alla finale del 2022 persa dall'Argentina ai rigori, riprendendosi da un infortunio alla gamba che lo aveva escluso dall'inizio del torneo.

"Mi mancheranno sicuramente questi momenti con voi, ma è arrivato il momento che la nuova generazione prenda il sopravvento", ha detto, ringraziando Deschamps e il suo staff tecnico e i tifosi. "Abbiamo un gruppo di giovani giocatori di talento che sono pronti a farsi avanti e che meritano la loro occasione".