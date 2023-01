Mancini: "Qualificazioni per l'Europeo? Vogliamo partire bene fin da subito"

AGI - Roberto Mancini torna a parlare dei prossimi impegni della Nazionale italiana di calcio. L'occasione è stata la presentazione delle nuove maglie, marchio adidas, che gli azzurri useranno in questo 2023. "Inizieremo a marzo le qualificazioni per l'Europeo con l'Inghilterra, ma manca ancora tanto tempo. Intanto la speranza è che i ragazzi si facciano trovare pronti fisicamente, perché affronteremo una delle nazionali più forti al mondo. Sarà una partita difficile come sempre, noi vogliamo fare bene sin da subito per preparare al meglio la fase finale di Nations League".

"Quello che stiamo cercando di fareè individuare giovani di talento che possano essere aggregati in prima squadra, per fare esperienza e crescere - ha continuato il ct - Scamacca? In Premier League sta facendo una grande esperienza, è un campionato difficile ma sicuramente gli servirà per crescere. I ragazzi giovani devono giocare", ha concluso Mancini.

Allo stesso evento è intervenuto anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha elogiato le nuove divise. "Oggi inizia una nuova era per il calcio italiano. Siamo particolarmente orgogliosi di vivere questo momento insieme ad Adidas, che ha saputo interpretare al meglio la passione e la tradizione della maglia azzurra".

"La nostra maglia è sempre ricca di passione, s'ispira a un concetto di bellezza che portiamo avanti da anni, un concetto di stile italiano che racchiude il valore straordinario dell'azzurro - continua Gravina - questa maglia rappresenta un momento importante che riesce a mettere insieme la modernita' e la nostra storia, la tradizione del lavoro italiano. Adidas eè stata delicata nel progetto e sensibile nel rispettare la nostra storia, il nostro stile e nel comunicare quello che rappresenta la maglia azzurra".