Lo Spezia 'mata' il Toro 1-0, decide un rigore di Nzola

AGI - Un rigore di Nzola basta allo Spezia per espugnare l'Olimpico Grande Torino: battuti 1-0 i granata che, dopo quattro risultati utili di fila in campionato e il colpaccio con il Milan in Coppa Italia, tornano a perdere. La squadra di Juric resta così a 23 punti in classifica, mentre gli uomini di Gotti, a punti per il quinto turno consecutivo, salgono a quota 18. L'inizio di gara è molto fisico, combattuto ma privo di grandi emozioni. Il primo squillo infatti è degli ospiti al 23', quando Agudelo serve Holm che tenta una conclusione defilata trovando la risposta di Milinkovic.

Passano una manciata di minuti e i bianconeri trovano l'episodio per sbloccare: Djidji viene punito per un fallo di mano in area sulla conclusione di Reca, Nzola si presenta dal dischetto e con freddezza firma l'1-0 spezzino. I granata fanno fatica a reagire ma a ridosso dell'intervallo troverebbero comunque il pareggio con Vlasic: tutto però è reso vano da un fuorigioco di Sanabria autore dell'assist.

Ad inizio ripresa il Toro inizia a caricare a testa bassa creando subito diversi presupposti per il pareggio, ma senza trovare fortuna. Lo Spezia non si lascia intimorire e al 66' sfiora di un nulla il gol del raddoppio, colpendo una clamorosa traversa con Gyasi su assist di Nzola. La sfida resta aperta e la squadra di Juric, con orgoglio, ci prova fino all'ultimo, creando un'ultima palla gol in pieno recupero con un colpo di testa di Djidji, bloccato in tuffo da Dragowski.