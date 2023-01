Il Verona torna a sorridere, 2-0 alla Cremonese

AGI - A distanza di pià di quattro mesi dalla prima ed ultima volta, l'Hellas Verona torna a vincere in campionato battendo la Cremonese nel delicato scontro diretto per la salvezza. Al Bentegodi finisce 2-0 grazie alla doppietta di Lazovic nel primo tempo: si tratta del secondo successo stagionale per gli scaligeri, che si schiodano dal fondo della classifica salendo al terzultimo posto a 9 punti, lasciando l'ultima piazza proprio alla squadra di Alvini che resta a quota 7.

Non passano neanche una decina di minuti dal fischio d'inizio e i padroni di casa passano subito avanti grazie alla girata sotto porta di Lazovic, che controlla alla grande un tocco in mezzo di Kallon e batte Carnesecchi per l'1-0. Al 26' per il serbo arriverà anche la gioia della prima doppietta assoluta in Serie A, realizzata con un diagonale destro dal limite dopo l'assist di un ottimo Doig.

Superata da poco la mezz'ora i gialloblu avrebbero anche la grande chance per il tris, ma Kallon cestina tutto rendendo vano un altro grande spunto personale di Doig. Nel finale di frazione, proprio a ridosso dell'intervallo, episodio da moviola in area veronese con Dessers che va giù a contatto con Hien: il difensore rischia tanto ma arbitro e Var non ravvisano gli estremi per l'assegnazione del penalty.

Nella ripresa il match si fa più contratto, la Cremonese prova in qualche modo a cercare il varco giusto per rimettersi in corsa ma non trova grandi sbocchi, mentre il Verona non ha fretta e si concentra principalmente a difendere il prezioso doppio vantaggio. Nel finale i grigiorossi alzano ancor di più la pressione, creano qualche pericolo in più dalle parti di Montipò, senza però andare incontro ai risultati sperati. Al triplice fischio resiste il 2-0.