La cilecca dei campioni, Brasile, Germania e Italia di nuovo fuori dalle semifinali

AGI - Per il secondo mondiale di fila Brasile, Italia e Germania, le squadre con più titoli mondiali (rispettivamente cinque, quattro e quattro), sono fuori dalle semifinali. Era già accaduto nel 2018 in Russia quando il penultimo atto aveva messo di fronte Croazia-Inghilterra e Francia e Belgio. In Qatar gli azzurri non si sono neppure qualificati, la Mannschaft è uscita ai gironi e la Selecao è capitolata ai rigori nei quarti contro la Croazia.

Il precedente del 1930

Che il 'club dei campioni' sia rimasto giù dal podio ancora è sorprendente: per ritrovare altre due semifinali senza nessuna delle tre super potenze del calcio mondiale bisogna risalire di quasi un secolo al 1930, quando la prima edizione della Coppa del mondo in Uruguay fu vinta dai padroni di casa contro l'Argentina (in semifinale si erano sbarazzati rispettivamente di Jugoslavia e Stati Uniti).