Le pagelle degli 'italiani' ai Mondiali. Nessuno raggiunge la sufficienza

AGI - Esordio amaro per l’Argentina di Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Leandro Paredes che a sorpresa viene sconfitta per 2-1 dall’Arabia Saudita. In campo anche le vecchie conoscenze della Serie A Papu Gomez, Rodrigo De Paul e Cristian Romero. Neanche un minuto per Paulo Dybala.

LAUTARO MARTINEZ (ARGENTINA) 5.5: Giornata storta per l’attaccante interista che si è visto annullare 2 gol nel match d’ esordio. Il primo è uno scavetto di pregevole fattura che ricorda il gol di Batistuta al mondiale di Francia 98 contro il Giappone, annullato solamente per una spalla in offside. Nel secondo tempo soccombe all’irruenza dei difensori arabi e non riesce più a rendersi pericoloso.

DI MARIA (ARGENTINA) 5.5: Uno dei più intraprendenti della sua squadra, tanti dribbling ma anche poca brillantezza. Spesso in fuorigioco nel primo tempo, entra in partita nel secondo quando l’Argentina va in svantaggio, e i compagni cominciano a cercarlo con insistenza. Sulla fascia di destra si trova davanti un attento Al-Sharani che riesce a respingere molte delle azioni offensive del fideo. Cala nel finale ma comprensibile data la serie di infortuni che lo hanno limitato nella sua esperienza juventina.

PAREDES (ARGENTINA) 5: Si guadagna con furbizia il rigore che porta al vantaggio dell’Albiceleste e conduce un primo tempo senza infamia e senza lode con passaggi semplici ma precisi. Nella seconda frazione soffre il cambio di passo dei sauditi, così tanto che non arriva in tempo a chiudere il tiro di Al-Dawsari che vale il 2-1 dell’Arabia Saudita. Dopo 13 minuti della ripresa il ct Lionel Scaloni decide di cambiarlo rendendosi conto che probabilmente il paragone con Pirlo e la sua tecnica è stato un po’ azzardato.