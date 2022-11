Il Milan vince 2-1 al 92', Fiorentina beffata

AGI - Un autogol di Milenkovic al 92' regala al Milan un successo pesantissimo contro la Fiorentina. A San Siro finisce 2-1 a tempo praticamente scaduto, dopo il botta e risposta tra Leao e Barak.

Tante le polemiche viola per un paio di presunti contrasti fallosi nell'azione del gol decisivo, non ritenuti però tali da arbitro e colleghi e al Var.

La squadra di Pioli sale così a 33 punti tornando a -8 dal Napoli capolista, mentre gli uomini di Italiano tornano a perdere dopo tre vittorie di fila restando fermi a quota 19.

A goal in the first two minutes and a goal in the last two minutes #MilanFiorentina #SempreMilan pic.twitter.com/6WVL8Qjwev