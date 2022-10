L'Inter batte il Sassuolo e riparte in campionato

AGI - Reduce dalla pesante vittoria europea con il Barcellona, l'Inter torna a sorridere anche in campionato dopo due sconfitte consecutive. Al Mapei Stadium battuto il Sassuolo 2-1 grazie alla doppietta di Dzeko, arrivato a quota 101 gol in Serie A. Inutile invece il gol di Frattesi per i neroverdi, che tornano a perdere dopo due vittorie in fila.

Con questo successo la squadra di Inzaghi sale a 15 punti in classifica, restano a 12 gli uomini di Dionisi. L'inizio di gara è equilibrato e divertente: i padroni di casa partono con coraggio ed intraprendenza, spaventando subito Onana con Frattesi (parata di piede) e Laurentiè, che sulla respinta calcia al volo colpendo al volto Barella.

Al 14' invece la più grande occasione per il vantaggio ce l'hanno i nerazzurri con Lautaro, che in spaccata non trova lo specchio da due passi su cross di Dumfries. L'1-0 interista arriva comunque a ridosso dell'intervallo, quando lo stesso Dumfries spizza una palla da corner favorendo la volee di Dzeko, toccata appena ma non salvata da Consigli.

Il Sassuolo reagisce nella ripresa e allo scoccare dell'ora di gioco riporta tutto in equilibrio grazie al solito inserimento di Frattesi, che sfrutta l'ottimo cross di Rogerio per battere Onana sotto porta e fare 1-1.

La squadra di Inzaghi sembra un pochino accusare il colpo, ma al 75' torna avanti ancora grazie a Dzeko che non puo' sbagliare di testa su cross di Mkhitaryan, proprio qualche istante dopo un miracolo di Consigli su una girata aerea di Lautaro. Nel finale i nerazzurri non hanno troppi problemi a difendere il vantaggio e al triplice fischio tornano a smuovere la classifica.