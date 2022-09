L'incredibile record del Manchester United

AGI - Con la vittoria per 1-0 sul campo del Leicester grazie al gol di Sancho al 23esimo, il Manchester United ha centrato il terzo successo di fila in campionato e ha consolidato un impressionante record dei Red Devils: da 119 partite di Premier league non vengono sconfitti quando chiudono in vantaggio il primo tempo.

Curiosamente l'ultimo ribaltamento dopo l'intervallo lo United lo subì proprio a Leicester, nel settembre 2014, quando le Foxes passarono dall'1-2 del primo tempo al 5-3 finale con una rete, tra gli altri, dell'ex interista Esteban Cambiasso.

In casa il record dello United è ancora più eclatante, quasi insuperabile, perche' l'ultima sconfitta all'Old Trafford dopo essere stati avanti al termine del primo tempo risale al 7 maggio 1984: c'era ancora Margaret Thatcher primo ministro e l'Ipswich Town vinse 2-1 con le reti di Mich D'Avray e Alan Sunderland.

Da allora di allenatori ne sono passati tanti, c'e' stata l'epopea di Sir Alex Ferguson e gli anni più magri di David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, ma questo primato dello United ha sempre resistito.