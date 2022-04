Collina: "Servono arbitri aggiornati sulla tecnologia"

AGI - Sulla crescente tecnologia nel mondo del calcio "è necessario essere aggiornati con quello che il mondo è in grado di offrire da un lato e ciò che richiede dall'altro. Gli arbitri sono la squadra delle organizzazioni del calcio". Lo sostiene il presidente degli arbitri Fifa, Pierluigi Collina, a margine dell'evento per i 100 anni dalla nascita di Artemio Franchi a Palazzo Vecchio.

"Ispirarsi a chi ha avuto grande ruolo e ha svolto questo ruolo in maniera importante nel passato è un modo giusto per guardare al futuro. Non l'ho conosciuto personalmente, ho letto di lui una definizione che mi è piaciuta molto 'una persona che sapeva anticipare i tempi".

"Questa - aggiuge - credo sia una caratteristica molto importante, di chiunque voglia guidare un movimento ed è una caratteristica del lavoro che sto continuando a fare in campo arbitrale, essere avanti e sapere prima cosa sta per succedere".