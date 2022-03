Empoli continua a non vincere, 1-1 con il Verona

AGI - Empoli e Verona si annullano e al Castellani non vanno oltre un 1-1. Al gol nel primo tempo di Di Francesco risponde Cancellieri nella ripresa, dopo un rigore sbagliato due volte da Simeone: niente da fare per la squadra di Andreazzoli, al tredicesimo turno senza successi e quindi ancora a secco in questo 2022; la squadra di Tudor invece non riesce a riscattare il ko con il Napoli.

Tanto equilibrio e poche emozioni nelle primissime battute di gara, poi ci pensano Pinamonti e Di Francesco a confezionare al 26' l'azione che porta al vantaggio toscano: il centravanti di proprietà dell'Inter controlla spalle alla porta e premia con il tacco l'inserimento del compagno, che a due passi da Montipò non può fallire l'1-0.

Nella ripresa gli scaligeri provano ad aumentare i ritmi e al 61' trovano il possibile episodio per tornare in partita, ma Simeone riesce nell'impresa di sbagliare due volte un rigore conquistato da Caprari (prima parata di Vicario, poi il palo sulla ripetizione). Il Verona però non molla e una decina di minuti più tardi trova comunque l'1-1 grazie a un super gol di Cancellieri. Nel finale su un calcio di punizione dello stesso Cancellieri, Barak svetta di testa facendo la barba al palo allA destra di Vicario e sfiorando il match point gialloblu.