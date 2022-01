Sfida tra Inter e Juventus per la finale di Supercoppa: 1-1 La diretta

AGI - Tutto pronto per la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus, che si sfideranno a San Siro a partire dalle 21.00. I nerazzurri ritrovano Calhanoglu a centrocampo, dopo la squalifica scontata nell’ultima giornata di campionato, e Dzeko in attacco, recuperato al 100% dopo il Covid.

La squadra di Inzaghi è in un ottimo momento di forma, reduce da otto vittorie consecutive in campionato, gli uomini di Allegri invece arrivano dalla clamorosa vittoria in rimonta all’Olimpico contro la Roma.

Tra i bianconeri giocherà Perin in porta, con Alex Sandro e Chiellini che tornano titolari in difesa. Davanti ci saranno Kulusevski e Bernardeschi ai lati di Morata, con Dybala che parte dalla panchina.

Queste tutte le scelte dei due allenatori:

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

Juventus: Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. All. Allegri.

Cambio Juve, Arthur per Bernardeschi La Juve al 79' cambia ancora: Arthur prende il posto di uno stremato Bernardeschi.

Doppio cambio Inter, via Dzeko e Lautaro Primi cambi anche per l'Inter: Inzaghi stravolge tutto l'attacco togliendo Dzeko e Lautaro ed inserendo Correa e Sanchez.

Cambio per la Juve, dentro Dybala La Juve fa entrare al 73esimo Paul Dybala. È il primo cambio del match. Esce Kulusevski.

Quasi trentamila spettatori a San Siro Sono 29.696 gli spettatori che stanno assistendo a Milano alla partita fra Inter e Juventus valida per l'assegnazione della Supercoppa. Le squadre sono al momento ferme sull'1-1 dopo 68 minuti di gioco.

L'Inter risponde al 59' sull'asse Calhanoglu-Dumfries Risponde l'Inter al 59' sull'asse Calhanoglu-Dumfries, con il centrocampista turco a proporre un gran cross per l'accorrente olandese, che di testa impegna Perin in una parata con l'aiuto del palo. Primo ammonito anche per i nerazzurri: si tratta di Dzeko.

Secondo tempo con Juve subito pericolosa Prima clamorosa occasione della ripresa per la Juventus: al 48' Bernardeschi ha tutto il tempo di prendere la mira dopo un cross basso da sinistra, ma con il mancino spara incredibilmente a lato con tutto lo specchio a disposizione. Al 50' ancora la Juve con Bernardeschi, che stavolta si mette in proprio e con una serpentina ubriaca la difesa nerazzurra, calciando pero' alto dal limite dell'area.

Al via secondo tempo Inter-Juve senza cambi Iniziata la ripresa di Inter-Juve, match valido per la Supercoppa. Le squadre non hanno effettuato cambi.

Primo tempo termina 1-1 Match per larghi tratti dominato dai nerazzurri, che sfiorano più volte il vantaggio salvo poi andare sotto per il colpo di testa vincente di Mckennie al 25'. Dopo 10 minuti arriva il pari di Lautaro su calcio di rigore, con la squadra di Inzaghi che costruisce un altro paio di buone occasioni per ribaltare la sfida già prima del duplice fischio, ma senza riuscirci.

Pareggio dell'Inter con calcio di rigore di Lautaro Calcio di rigore per l'Inter al 34'. L'Inter pareggia i conti con Lautaro Martinez, dopo un fallo di De Sciglio ai danni di Dzeko. Il "Toro" va di potenza e fulmina Perin per l'1-1.

McKennie a rete, 1-0 per la Juventus La Juventus passa in vantaggio al 25' con Weston Mckennie, che colpisce di testa su un cross di Morata deviato da Skriniar. I bianconeri colpiscono alla prima vera occasione della loro partita, beffando l'Inter dopo un avvio indiavolato. Al 20esimo bianconeri si erano già fatti vedere: Bernardeschi sfonda a destra e propone al centro per Mckennie, chiuso molto bene in spaccata da Skriniar.

Altro episodio del match, in area interista al 22': Bernardeschi s'incunea in area e cade dopo un presunto contatto con De Vrij, anche qui l'arbitro lascia proseguire.

All'11' Barella va giĆ¹ in area ma Var dice no Primo episodio da moviola del match all'11': Barella va giù in area a contatto con Chiellini, il centrocampista nerazzurro protesta veementemente insieme a tutti i compagni e alla panchina, ma il Var dopo un veloce controllo decide di non richiamare Doveri all'on field review.

Occasione Inter al sesto minuto Clamorosa occasione per il vantaggio Inter al 6': corner di Calhanoglu dalla destra, De Vrij stacca di testa e Lautaro liscia incredibilmente sotto porta, con la palla che sfila sul fondo di un nulla. Sarebbe stata comunque da valutare la posizione dell'argentino. Per l'Inter avvio arrembante, all'8' sfiora ancora il gol del vantaggio con Lautaro Martinez, che ci prova di destro in piena area colpendo male la sfera.