Lewandowski potrebbe sfilare il Pallone d'oro a Messi

AGI - Robert Lewandowski punta a sfilare a Lionel Messi un settimo titolo di Pallone d'oro da record mentre la prestigiosa cerimonia di premiazione ritorna il 29 novembre dopo essere stata annullata lo scorso anno a causa della pandemia.

L'attaccante del Bayern Monaco e della Polonia ha 'rubato' il record di 41 gol in Bundesliga in appena 29 partite la scorsa stagione, eclissando quello stabilito da Gerd Mueller. Lewandowski, 33 anni, ha vinto il premio Fifa come miglior giocatore mdel 2020 e ha il sostegno sia dell'allenatore Julian Nagelsmann sia del compagno di squadra del Bayern Thomas Mueller dopo l'inizio prolifico della nuova stagione. "'Lewy' deve vincere lunedì per il modo in cui sta giocando in questo momento", ha detto Mueller del giocatore che ha già segnato 25 volte in 20 presenze in questa stagione.

Messi e Cristiano Ronaldo si sono uniti per vincere 11 delle ultime 12 edizioni del Pallone d'Oro, l'unica eccezione nel 2018 quando Luka Modric ha aiutato il Real Madrid a trionfare in Champions League e ha spinto la Croazia alla finale dei Mondiali. "Robert merita di vincerlo, perché secondo me è stato incredibilmente più costante di qualsiasi altro giocatore", ha detto Nagelsmann il mese scorso in un'intervista al quotidiano di Monaco Abendzeitung.

Mentre Messi ha subito uno stop-start iniziando a vivere al Paris Saint-Germain, l'argentino ha segnato 30 gol in campionato nella sua stagione d'addio al Barcellona e ha anche vinto la Copa del Rey. A rafforzare ulteriormente la sua posizione è stato un primo importante trofeo internazionale a luglio, quando l'Argentina ha battuto i rivali del Brasile per vincere la Copa America al Maracana, ponendo fine ai 28 anni di attesa del Paese.