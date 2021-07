La maledizione della finale persa in casa continua. Terzo flop dal 2004

AGI - La maledizione della finale degli europei in casa colpisce ancora: l'Inghilterra battuta a Wembley è la terza vittima del nuovo millennio. Nel 2004 il Portogallo era stato sconfitto dalla Grecia 1-0 allo stadio Da Luz di Lisbona e nel 2016 la Francia si era dovuta inchinare proprio al Portogallo per 1-0 ai supplementari allo Stade de France.

La vittoria dell'Italia nella finale degli Europei di calcio contro l'Inghilterra è in apertura dei principali siti di informazione britannici. "Gloria per l'Italia dopo aver sconfitto l'Inghilterra ai rigori", titola il Guardian.

Sul sito della Bbc il titolo è "I calci di rigore spezzano il cuore dell'Inghilterra". "Il sogno infranto dell'Inghilterra: è stata un'agonia che si è conclusa con i 'Leoni' sconfitti ai rigori in una partita da cardiopalma", titola invece The Mirror. "Cuore spezzato per l'Inghilterra che perde ai rigori con l'Italia. Ma i 'Leoni' ci hanno inorgoglito", è il titolo infine del tabloid 'Sun'.