L'Italia è in semifinale. Battuto il Belgio 2-1

AGI - L'Italia batte il Belgio per 2-1 e giocherà la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna a Wembley. I ragazzi di Mancini sono andati in vantaggio al 30esimo grazie a un gran gol di destro di Nicolò Barella che ha recuperato una palla persa dal Belgio appena fuori area. Il centrocampista dell'Inter non ha lasciato scampo a Courtois superandolo con un preciso diagonale di destro.

Al 40esimo, l’Italia ha raddoppiato con un pregevole tiro di Lorenzo Insegne, a giro, da fuori area. Sono stati ancora una volta troppo lenti i difensori belgi nel chiudere le avanzate degli esterni italiani, sempre liberi di puntare la porta e provare la conclusione. Da segnalare, inoltre, al 14esimo minuto, il gol annullato a Bonucci per fuorigioco di Chiellini e di Di Lorenzo.

Al 46esimo, il Belgio è riuscito ad accorciare le distanze con un rigore messo a segno da Lukaku Il tiro dagli 11 metri è stato assegnato per un fallo di Di Lorenzo sull'intraprendente (migliore dei suoi) Doku, il sostituto dell'infortunato Eden Hazard..

Il Belgio è apparso aggressivo in ripartenza ma è stata l'Italia finora a tenere il pallino del gioco e a mantenere di più il possesso della palla. Al momento, si rivela positiva la scelta di Mancini di inserire Chiesa dal primo minuto. Il centrocampista offensivo è stato uno dei più attivi creando più di un problema alla lenta difesa avversaria.

Nel secondo tempo lo spartito non cambia. Italia ancora padrona del ritmo della partita ma Belgio molto pericoloso in contropiede con dei break rapidi e veloci orchestrati da De Bruyne e Doku. L'occasione migliore capita sui piedi di Lukaku il cui tocco sotto porta però viene salvato con un intervento miracoloso di Spinazzola che salva il risultato.

Al 70esimo il Belgio butta dentro Mertens e Chadli ma la partita di quest'ultimo dura pochissimo perché si fa male e al 74simo viene sostituito da Praet. Doppio cambio subito dopo anche per l'italia, fuori Immobile e Verratti, dentro Belotti e Cristante.

Gli azzurri non stanno certo a guardare. Insigne, Verratti e Chiesa scaldano più volte i guantoni di Courtois che evita un nuovo doppio vantaggio in almeno tre occasioni. Anche Spinazzola ha una buona occasione per segnare il terzo gol ma l'esterno della Roma, uno dei migliori in campo, non è riesce a trovare lo specchio della porta dopo un grande assist di Insigne.

Ma la tegola per l'Italia cade al 79esimo quando l'esterno della Roma di Mourinho si infortuna alla coscia e lascia il terreno di gioco in lacrime. Mancini, oltre a Emerson, mette dentro anche Belotti e Berardi.

I Belgi provano l'assalto finale e si fanno vedere portandosi in avanti con cattiveria ma l'Italia tiene. Al 90esimo punizione dalla trequarti De Bruyne, Donnaurumma para ma viene travolto da Witsel. Belgi nervosissimi, faccia a faccia fra Vertonghen e Barella.

Ultimi minuti di gioco al cardiopalmo, l'arbitro ne ha concessi prima cinque e poi altri due dopo l'atterramento di Donnarumma. Finalmente il fischio finale, l'Italia elimina il Belgio e torna a Wembley dove incontrerà l'altra seminfinalista di oggi, la Spagna di Luis Enrique.