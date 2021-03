Lesione all'adduttore per Ibrahimovic, a rischio 3 incontri

AGI - Lesione del muscolo lungo adduttore sinistro per Zlatan Ibrahimovic .Questo il responso, fa sapere il Milan, degli esami eseguiti sul calciatore che ieri ha disputato una parte della gara con la Roma. Ibra verrà rivalutato fra una decina di giorni.

L'attaccante potrebbe quindi saltare la partita contro l'Udinese e quella con il Verona. In forse anche l'andata degli ottavi di Europa League in programma il prossimo 11 marzo contro il Manchester United. Nessun problema per Rebic: gli esami strumentali hanno dato esito negativo.