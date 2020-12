Il Milan torna a vincere. Sesta vittoria per l'Inter

AGI - Il Milan torna a vincere dopo due pareggi consecutivi, espugnando il Mapei Stadium per 2-1. Il Sassuolo cade sotto i colpi di Leao (gol più veloce di sempre in Serie A) e Saelemaekers, che costringono la squadra di De Zerbi alla seconda sconfitta stagionale. Non basta la rete di Berardi nel finale. La formazione di Pioli invece resta prima in vetta difendendosi dagli attacchi dell'Inter, vincente con lo Spezia. Partenza pazzesca dei rossoneri, che sbloccano dopo appena 6 secondi dal fischio d'inizio grazie alla rete di Leao su assist di Calhanoglu, mentre otto minuti più tardi, a ruoli invertiti, il turco troverebbe il raddoppio su assist del portoghese, se non fosse per una posizione di fuorigioco ad inizio azione di Saelemaekers.

Sarà lo stesso belga, pero', a realizzare il 2-0 ospite al 26' approfittando dell'assist di Theo Hernandez. Nella ripresa il Sassuolo non riesce ad alzare la testa e non spaventa mai Donnarumma a dovere, il Milan cosi' gestisce e aspetta il momento giusto per colpire ancora. I rossoneri non riescono pero' a mettere al sicuro il risultato e nel finale una punizione di Berardi prova a ridare speranza al Sassuolo, ma il suo gol serve a poco.

Sesta vittoria di fila per l'Inter

Sesta vittoria consecutiva in campionato per l'Inter, che passa 2-1 in casa ai danni dello Spezia. Decidono le reti di Hakimi e Lukaku, nel finale non serve a nulla la rete ospite di Piccoli: la squadra di Conte continua a mettere pressione in vetta al Milan, che vince a Sassuolo e resta a +1.

Come prevedibile sono i nerazzurri a fare la partita sin dall'inizio, sfiorando il gol già dopo una manciata di minuti con Young, che supera un paio di difensori ma trova la risposta di Provedel.

Per il resto del primo tempo, pero', la squadra di Conte fa tanta fatica a rendersi ancora pericolosa, lo Spezia non si lascia sorprendere e difende lo 0-0. Nella ripresa la squadra di Conte torna in campo con più convinzione e al 52' trova il vantaggio con Hakimi, che scappa a destra e fulmina Provedel con il destro. La formazione bianconera trova difficoltà ad uscire dal guscio e ad un quarto d'ora dalla fine capitola con il rigore di Lukaku, causato da un fallo di mano di N'zola rivisto al Var da Fabbri. Nel finale segna Piccoli per lo Spezia, e' il primo gol in Serie A per il giovane attaccante, ma serve a poco nell'economia del match.

Cagliari e Udinese non si fanno male, termina 1-1

Termina in parita' la sfida di meta' classifica tra Cagliari e Udinese, che non vanno oltre un 1-1. Al vantaggio sardo realizzato da Lykogiannis risponde Lasagna: la squadra di Di Francesco sale a 14 punti ma resta a secco di vittorie per il sesto turno di fila, mentre un gradino piu' in alto c'e' la formazione di Gotti.

L'equilibrio alla Sardegna Arena si rompe al 27', quando Lykogiannis s'inventa una traiettoria perfetta su calcio di punizione, che non lascia scampo a Musso e vale l'1-0 rossoblu'. La partita resta comunque viva e i friulani non rinunciano ad attaccare, tentando di spaventare Musso che pero' non e' costretto ad alcun intervento degno di nota. Nella ripresa pero' aumentano i giri del motore bianconero e al 57' arriva il pareggio con il neo entrato Lasagna, che ci mette un attimo dal suo ingresso ad incidere sul match. Nel finale ci provano entrambe ad andare a caccia del successo, ma prima del triplice fischio non succede piu' nulla.