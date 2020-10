Calcio

Negativo il secondo tampone sull'azzurro El Shaarawy

Il successivo test sierologico sul sangue dell'ex giallorosso ha dato esito negativo per cui adesso resta in isolamento in attesa del risultato del secondo tampone. Domani l'Italia ospita a Bergamo l'Olanda per la Nations League. Anche un'altra star del calcio, Ronaldo, oggi è risultato positivo .