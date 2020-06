Torna la Serie A con le sfide Torino-Parma e Verona-Cagliari     

Cosa c'è nella bozza del Dpcm. Per i locali notturni si dovrà aspettare il 14 luglio, per gli sport di contatto se ne riparla il 25 giugno. Possibile andare al museo su prenotazione. Ok alle attività ludiche-ricreative nella scuola. Si riaprono le frontiere Ue ma per viaggiare fuori Schengen si dovrà attendere il 1 luglio.