Juventus-Tottenham: Allegri ha un'idea precisa per neutralizzare gli inglesi

Afp Allegri

Nessuno è realmente favorito. Juventus e Tottenham si giocano l’accesso ai quarti di finale di Champions League partendo alla pari. Cinquanta e cinquanta. Due squadre che attraversano un ottimo momento di forma in campo ma anche fuori, come dimostrano i loro bilanci economici. La squadra di Max Allegri può vantare un’esperienza maggiore e una consapevolezza nei propri mezzi cresciuta, soprattutto in Champions, anno dopo anno. Non è un caso che sia uscita imbattuta nelle ultime 26 gare interne in Europa. Quella del “torinese” Pochettino, invece, può far valere il grande stato di forma, con un girone senza sconfitte, e un sorteggio benevolo che gli consentirà di giocarsi la qualificazione nella gara di ritorno, a Wembley.

Juve: Higuain e una difesa d’acciaio

Allegri deve fare a meno di Dybala, Cuadrado e Matuidi. Davanti si affiderà al Pipita Higuain, stimolato dalla sfida con Harry Kane, a Madzukic e a uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, con il primo favorito. Ma potrebbero giocare anche tutti e 4 con un cambio di modulo: il 4-2-3-1. In quel caso in mezzo giocheranno Pjanic e Khedira. Con il modulo classico, il 4-3-3, il ballottaggio tra Sturaro e Betancour deciderà il sostituto di Matuidi. Senza sottovalutare l’opzione Marchisio che scalpita per giocare. L’allenatore livornese si affiderà anche alla sua difesa. Quella che, orfana di Bonucci, aveva iniziato in maniera titubante la stagione e che ora, anche grazie a un ritrovato Benatia, è tornata a essere il vero punto di forza dell squadra. Un vero Bunker. Un esempio? Nel 2018 non ha ancora subito un gol. Inutile sottolineare quanto sarebbe fondamentale per la Juve riuscire ad andare a Londra con l’ennesimo “Clean Sheet” casalingo.

Afp Chiellini

Tottenham: Kane e tanta voglia di vincere

Come ricorda Rivista Undici ci sono molte cose per cui è giusto temere la squadra inglese.

Sulla formazione ci sono pochissimi dubbi. Davanti, insieme a Kane, ci sarà il giovane fenomeno Deli Alli e il coreano Son. Fantasia, imprevedibilità e calci di punizione sono affidati al danese Eriksen, il vero metronomo del centrocampo. L’unica vera assenza degna di nota è quella del difensore belga, Toby Alderweireld. Per il resto sarà una sfida dove gli inglesi cercheranno di imporre soprattuto la loro forza e il loro fisico. Soprattutto a Torino. Pochettino sa che molte delle possibilità di passare il turno sono legate alle giocate di Harry Kane, l’attaccante della nazionale inglese che ha cambiato gli equilibri e facendo fare quel salto di qualità che i tifosi aspettavano da diversi anni. Un campione esploso tardi e che ha rischiato, nel 2012, di dire addio al calcio. Da chi è stato salvato? Da Tom Brady. O meglio, dalla sua storia.

Afp Il riscaldamento del Tottenham

Le curiosità intorno alla sfida

