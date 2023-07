Si ritira Gigi Datome

AGI - "Non ci sono modi facili di dire quello che vi devo dire e quindi andrò dritto al punto: smetto di giocare a basket, finisco con il basket giocato". Gigi Datome, stella dell'Italbasket, si ritira all'eta' di 35 anni. Il campione azzurro, con un passato in Nba (Boston celtics e Detroit Pistons), può vantare in bacheca numerosi trofei (nazionali ed europei) con le maglie, tra le altre, di Siena, Roma, Fenerbahce e Milano, con cui ha disputato le ultime stagioni.

"Sono passati vent'anni da quando ho iniziato a giocare. Quando avevo 14-15 anni, quando sono partito, volevo solo vedere se l'amore per la pallacanestro potesse diventare la mia vita", spiega in un video pubblicato su Instagram.

Cinque minuti pieni di ricordi e istantanee che raccontano la sua lunga carriera. Il giocatore nato a Montebelluna, ma di origine sarda, ripercorre gli attimi che hanno caratterizzato la sua carriera, tutte scandite dal ritornello "non avrei mai potuto sognare di..". Una dedica particolare è riservata alla Nazionale e al suo essere, in molte squadre, fin dalle giovanili, capitano e guida.

"La cosa più importante" sottolinea con voce sempre più emozionata, "è che mi sono divertito tantissimo, sono stati vent'anni pazzeschi". Datome spiega, infine, di "non aver nessun rimpianto" a parte un unico cruccio "quello di non aver portato a casa" medaglie con la maglia dell'Italia. Per questo annuncia che la sua ultima partita "sara' con la maglia azzurra" ai mondiali in Filippine, Giappone e Indonesia in programma al termine dell'estate. "Ho pochi mesi da giocatore, lasciatemi sognare ancora un po'" conclude, invitando tutti a "tifare per noi".