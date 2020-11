Gallinari passa ad Atlanta, triennale da 20 milioni a stagione

AGI - A 32 anni e dopo quattordici stagioni in Nba, Danilo Gallinari si regala una nuova avventura: giocherà con gli Atlanta Hawks con un contratto da favola. L'ex giocatore degli Oklahoma Thunder, svincolato, firmerà un contratto triennale da poco più di 20 milioni di dollari a stagione, per un totale di 61,5 milioni. Per il 'Gallo' un piccolo record: è il primo giocatore ultratrentenne e senza presenze nella All-Star a strappare un contratto triennale con cifre da big. Per il campione lodigiano è la quinta squadra in Nba dopo i New York Knicks, i Denver Nuggets, i Los Angeles Clippers e Oklahoma.