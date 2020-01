All'Italia due medaglie e terzo posto ai Mondiali femminili di volo a vela

Due italiane sul tetto del mondo del volo a vela. Ai Mondiali femminili in svolgimento in questi giorni a Lake Keepit, località 400 km a nord di Sydney, in Australia, mondiale che è stato a rischio fino all'ultimo a causa degli incendi che da settimane stanno devastando il Paese, Elena Fergnani ha vinto la medaglia d'oro nella classe Club, mentre Margot Acquaderni si è piazzata al decimo posto in classe 18 metri.

Piazzamento che permetterà alla nazionale italiana guidata da Riky Brigliadori (secondo agli ultimi Europei e miglior pilota italiano nel circuito) di conquistare il bronzo a squadre. Tra le donne non era mai successo. L'Italia è arrivata davanti a squadroni come la Germania, la stessa Australia e la Polonia, che vantano in queste specialita' un invidiabile palmares (e dietro a Francia e Gran Bretagna, prima e seconda).

Elena Fergnani

Trentuno anni di Ferrara, Elena Fergnani difende i colori dell'Aero Club di Ferrara e nella vita è designer di prodotti per l'arrampicata. "La passione per il volo a vela è qualcosa che apparentemente scorre nel sangue di famiglia, come anche mio padre, mio fratello e mia zia ne sono appassionati", dice. "È stata una impresa storica", spiega Marco Scarafoni, presidente della sezione tecnica di specialità dall'Aeroclub d'Italia. "Una vittoria che accredita il nostro movimento tra i più competitivi nel mondo, davvero non pensavamo di poter arrivare così in alto qui in Australia. Questo e' un risultato che ci consente di programmare il futuro con una nuova ambizione", aggiunge.

