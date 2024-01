AGI - "Dopo tanto tempo torno in Rai". Lo ha detto Paolo Bonolis, nel fuori onda che ha preceduto l'inaugurazione di Pesaro 2024 - Capitale italiana della Cultura. Cerimonia in diretta televisiva su Rai 3.

Durante la cerimonia, invitato dal sindaco di Pesaro Ricci a "dire qualcosa" su Pesaro 2024, Bonolis ha recitato l'incipit di alcune poesia e poi quello de 'La canzone del sole': "Leopardi, D'Annunzio, Pascoli va bene - ha chiosato -, ma Mogol e Battisti li butti via?". E poi, rivolgendosi agli studenti presenti alla Vitrifrigo Arena, ha concluso: "La tecnologia sia una strada e non una scorciatoia".

L'ultima volta in Rai da conduttore risale al 2009 con il Festival di Sanremo, e prima ancora nel 2005 aveva guidato Affari Tuoi. Paolo Bonolis, tra i conduttori tv più pagati, con un cachet che si aggira intorno ai 10 milioni di euro all'anno è cresciuto con Mediaset e di incursioni in Rai ne ha diverse al suo attivo.

Nasce come intrattenitore in programmi per bambini, esperienza che non ha abbandonato del tutto nel corso della sua carriera, con 'Chi ha incastrato Peter Pan'. Bim Bum Bam, che lanciò anche Licia Colò, resta un programma cult per li bambini nati alla fine degli anni 70 e negli anni 80.

Altre trasmissioni di successo sia per la Rai che per MediasetHa poi condotto svariati programmi di successo, sia per le reti Rai che per Mediaset, come Beato tra le donne, I cervelloni, Tira & Molla, Striscia la notizia, Domenica in, Ciao Darwin, Il senso della vita e Avanti un altro!, gli ultimi tre in particolare coideati dallo stesso Bolonis.

Assieme all'amico Luca Laurenti forma una delle coppie più consolidate della tv italiana.