Serie tv: 135 progetti selezionati per il Netpitch di Wgi

AGI - Si è concluso, con la presentazione dei 'pitch' finali, Netpitch 2023, l'evento dedicato ai prodotti audiovisivi che offre un'opportunità di incontro e dialogo tra talentuosi autori e produttori in cerca di nuove storie da proporre al pubblico.

L'iniziativa, nata dal modello industriale inventato e registrato dalla WGI - Writers Guild Italia in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi con il supporto della Roma Lazio Film Commission, ha visto quest'anno 135 progetti selezionati in finale sui 706 complessivi presentati alle 28 case di produzione.

Netpitch si sta affermando sempre più come strumento fondamentale attraverso cui nuovi e originali progetti destinati al mondo dell'audiovisivo possono essere introdotti nel mercato nazionale e internazionale.

Grande successo anche per questa edizione in cui gli autori, in forma anonima per garantire la massima trasparenza nella scelta e l'apertura a tutti i generi, hanno presentato 409 progetti per lungometraggi e 297 progetti per serie televisive, da cui i produttori hanno selezionato per le finali in presenza 69 progetti per lungometraggi e 66 progetti per serie televisive.

Le 28 case di produzione che hanno aderito all'iniziativa sono: 11 Marzo Film; Banijay Studios Italy; Cine1italia; Cinefonie; Colorado Film Production; Compagnia Leone Cinematografica; Cross Productions; Dude Originals; Eliseo Entertainment; Endemolshine Italy; Fabula Pictures; Fandango; Gaumont Italia; Ht Film; Italian International Film; Iervolino&Lady Bacardi Entertainment; Lotus Production; Minerva Pictures; Movi Production; Movimenti Production; Noon Media; Notorious Pictures; Paypermoon; Publispei; Salice Production; Stand By Me; Twister Film; Viola Film.

Al termine della sessione finale di incontri one to one dello scorso 11 dicembre, in cui i produttori hanno finalmente avuto modo di ascoltare gli autori in presenza per 15 minuti ciascuno, i progetti che riceveranno conferma dell'interesse già espresso durante la selezione potrebbero diventare oggetto di un accordo contrattuale o di una opzione, come già accaduto nelle edizioni precedenti.