Morta a 51 anni Ketty Roselli, star di 'CentoVetrine' e 'Don Matteo'

AGI - È morta a Roma Ketty Roselli, attrice e ballerina. Aveva 51 anni ed era malata da tempo. Nata a Torino, ha partecipato a diversi programmi tv come Luna Park, Carramba che sorpresa, Per tutta la vita, Ma il cielo è sempre blu.

Si è dedicata al teatro e al musical, lavorando nell'opera rock Jesus Christ Superstar, la Febbre del sabato sera per la regia di Massimo Piparo. Ha lavorato in "Grease" con la regia di Saverio Marconi, "Chorus Line" di Franco Miseria, "Serata d'onore" insieme a Gigi Proietti, "Sweet Charity".

Fra le altre partecipazioni ricordiamo "Buonasera" ancora insieme a Gigi Proietti, "Plaza Swite" con Corrado Tedeschi, "Madonna Giulia" per la regia di Federico Caramadre Ronconi e "L'altro lato del letto" al fianco di Vittoria Belvedere.

Nell'aprile 2009 è entrata a far parte del cast di CentoVetrine. Nel 2011 e nel 2012 ha fatto parte del cast di Enrico Brignano nei musical 'Sono romano ma non è colpa mia' e 'Tutto suo padre'. Tantissimi i messaggi di cordoglio e ricordo sui social. "Addio a Ketty Roselli - scrive il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone - un'artista poliedrica, un'autentica professionista, grande interprete di ruoli brillanti, ma soprattutto una cara amica. La voglio ricordare per la brava attrice che è stata e con grande cordoglio mi unisco al dolore degli amici e della famiglia. Non dimenticheremo mai il suo sorriso e il suo incredibile talento".

"Addio Ketty Roselli - scrive Massimiliano Bruno - ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare".