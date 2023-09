Arriva su SkyTg24 la puntata finale del podcast dedicato a Elisa Claps

AGI - 12 settembre 1993, ore 11.30. Esattamente 30 anni dopo, martedì prossimo, nello stesso giorno e nella stessa ora in cui Elisa Claps ha salutato il fratello Gildo prima di scomparire per sempre, sarà disponibile su skytg24.it (e sulle principali piattaforme) il capitolo finale di 'Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps', il podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media e curato da Pablo Trincia.

"Un ricordo non scompare" è il titolo dell'ottavo e ultimo episodio in cui vengono raccontate le vite di vittima e carnefice. Quella di Danilo Restivo, l'assassino, passata sotto i radar della giustizia italiana e di quella inglese. Ma soprattutto, quella di Elisa Claps, alla quale troppo spesso abbiamo pensato solo come un caso da risolvere dimenticando di chiederci che persona fosse nella vita di tutti i giorni, quali fossero i suoi desideri e le sue aspirazioni che una morte ingiusta le ha troppo presto negato.

Il podcast "Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps", che sin dal lancio è al primo posto della classifica Top Podcast di Spotify, a novembre diventerà, con lo stesso titolo, un'inchiesta originale in quattro puntate realizzata per il canale all news. Con nuove testimonianze e immagini inedite Pablo Trincia, per la regia di Riccardo Spagnoli, costruirà un nuovo racconto che prenderà le mosse dal podcast per superarlo e dare una forma video al caso di Elisa Claps.

Quella di Elisa Claps è infatti una storia incredibile, un mistero iniziato trent'anni fa e risolto, in parte, nel marzo del 2010 quando venne ritrovato il corpo della giovane studentessa, ormai mummificato, nel sottotetto della Santissima Trinita', una chiesa nel pieno centro di Potenza. Una vicenda ricca di colpi di scena, depistaggi, segreti ed errori commessi durante le indagini. Un caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si è trasformato in un giallo durato più di diciassette anni, permettendo al killer, Danilo Restivo, di uccidere ancora.

Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps, è un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media, a cura di Pablo Trincia, scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Rafanelli e Pablo Trincia. Gli otto episodi sono disponibili gratuitamente su skytg24.it e su tutte le principali piattaforme.

Trincia, 46 anni, è un autore televisivo, inviato, scrittore e podcaster e responsabile di Chora Media Lab. Dopo anni come giornalista per carta stampata e tv ora si dedica ai podcast. È l'autore di "Veleno" (2017, La Repubblica), il primo podcast seriale italiano, a cui sono seguiti "Buio" e "Le guerre di Anna" (Audible). "Il dito di Dio", "Megalopolis - Mumbai 2050" sono i suoi ultimi lavori e "Crac, la storia del caso Parmalat".