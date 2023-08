È morto Ron Cephas, fu il padre di Randall in 'This is Us'

AGI - Ron Cephas Jones, star della acclamata serie tv 'This is Us' è morto a 66 anni. Vincitore di due Emmy Awards per l'interpretazione del personaggio di William Hill, un tossicodipendente bisessuale malato terminale di cancro che si riconcilia con il figlio, era apparso anche “Mr. Robot", "The Get Down" e "Luke Cage", così come nei film "Half Nelson", "Across the Universe", "Dog Days" e "Dolemite Is My Name".

Oltre ai suoi ruoli sullo schermo, Jones è stato un attore teatrale dentro e fuori Broadway, e aveva avuto una nomination ai Tony Award nel 2022 per la sua interpretazione di Montrellous nella commedia "Clyde's".

La figlia, Jasmine Cephas Jones, ha vinto un Emmy per la sua interpretazione nella serie di Quibi "#FreeRayshawn" nel 2020, rendendo la coppia la prima coppia padre-figlia a vincere gli Emmy nello stesso anno.

Jones aveva subito un doppio trapianto di polmone nel maggio 2020 dopo aver sofferto di malattia ostruttiva cronica.