AGI - Prime Video ha svelato il first look dei personaggi e del cast della prossima serie prequel della saga di 'John Wick', 'The Continental'. La serie in tre parti esplorerà le origini dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell'universo di John Wick.

Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

Un cast di primissimo livello

Colin Woodell veste i panni di Ian McShane per interpretare il giovane Winston, mentre il nuovo arrivato Ayomide Adegun indossa il mantello di Caronte dal defunto Lance Reddick. La serie vede come protagonisti anche Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour.

"I fan ameranno 'The Continental' perché, come i film di Wick, è una corsa selvaggia e divertente ed è unica, colorata, audace, supersonica, ha un cast di personaggi che non ci sono nei film classici considerato il mondo in cui viviamo", ha dichiarato Albert Hughes, regista e produttore esecutivo.

I protagonisti principali

Chi è Winston Scott? Bello, intelligente, freddo e controllato, è un uomo d'affari scaltro che pensa in modo poco ordinario. Dopo un evento traumatico è nel mirino della legge: Winston sta lavorando come uomo d'affari di successo a Londra quando Cormac, un boss della malavita spuntato dal suo passato, lo manda alla ricerca di suo fratello esiliato, Frankie.

"'The Continental' è la storia che precede i film di John Wick, e se si ha familiarità con quei film si dovrebbe sapere che questa è una grande introduzione di quel mondo - spiega Colin Woodell, che lo interpreta - ci troviamo a circa 30 o 40 anni prima dello svolgimento di quei film. I produttori sono gli stessi dei film, c'è una continuità molto stretta per onorare quei lavori e i loro stile. Ma la cosa meravigliosa è che siamo negli anni '70, quindi sarà stilisticamente diverso".

Poi c'è Charon, interpretato da Ayomide Adegu. Lo incontriamo come assistente fidato di Cormac. Nel corso degli eventi, la sua lealtà verrà messa alla prova e dovrà scegliere tra il suo protettore e una potenziale famiglia trovata. "Charon è cresciuto in Nigeria con suo padre, e non proviene da un ambiente ricco - spiega Ayomide Adegun - ma proviene da una ricca cultura nigeriana, che si basa sul rispetto e la lealtà. Penso che la scelta di prendere parte al The High Table è dettata dalla voglia di migliorare la sua vita. La ricerca di stabilità e una migliore qualità della vita sono pensieri fissi nella sua mente. La performance di Lance Reddick mi ha sicuramente ispirato. Ho cercato di vederla da due prospettive. Potrei sbriciolarmi sotto il carico di pressione che c'è su di me o avere fiducia che la mia interpretazione si allinei con il ritratto che Lance Reddick ha fatto di Caronte".

La star internazionale è Mel Gibson che interpreta Cormac, un uomo con una forza intimidatoria, spietata e brutale, ma di grande fascino. È un capo di New York City e attuale manager del The Continental Hotel. Cormac ha una legame con Winston e Frankie Scott, e quando Frankie ruba qualcosa di immenso valore ai superiori di Cormac, questi trascina Winston di nuovo nella malavita criminale. Lo spettatore ne osserva la parabola, mentre la sua disperazione cresce e la sua pazzia e la sua rabbia traboccano.

"È un po' come un mentore, o in realtà, un tormento, non ne sono davvero sicuro - racconta Mel Gibson - ma è un personaggio piuttosto malvagio che per loro è come una figura paterna, e lo percepiscono così quando sono giovani, ma mentre crescono e cominciano ad analizzare chi è veramente si rendono conto che probabilmente non è la figura paterna che finge di essere. È piuttosto egoista nelle sue scelte, e ne ha fatte di sbagliate, e penso che colpiti da questo vogliano pareggiare i conti. Giustamente".