Pippo Baudo compie 87 anni e ringrazia i fan: "Una giornata bellissima"

AGI - Pippo Baudo compie oggi 87 anni ma non dimentica i suoi fan. Ai microfoni del Tg2, in un video esclusivo, il volto noto della televisione italiana racconta come spegnere le candeline, ogni anno, sia diventato un momento importante da condividere con le tante persone che ancora lo seguono, lo stimano e lo ricordano per i tanti programmi da lui ideati e condotti.

"Voglio ringraziarvi" dice Baudo, perché "oggi sto davvero vivendo una giornata meravigliosa, bellissima. Il compleanno lo festeggiano tutti ma per me è diventata una festa speciale perché sto notando che è diventata una festa dedicata a me con molto affetto da parte di tutti i telespettatori".

Poi, in dettaglio, le parole rivolte al pubblico del telegiornale e al suo direttore: "E ringrazio molto i telespettatori del Tg2 per l'affetto e la simpatia e il suo direttore, Antonio Preziosi, che lo dirige con mano sapiente e intelligente. Grazie a tutti voi. Vi voglio bene, ma tanto tanto tanto bene"