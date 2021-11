Chi sono i protagonisti della seconda stagione di "LoL"

AGI - Con una diretta sul canale Instagram di Amazon Prime Video, Fedez e Frank Matano hanno annunciato chi saranno i protagonisti della seconda stagione di "LoL - Chi ride è fuori", il popolare show trasmesso sulla piattaforma streaming che ha riscosso così tanto successo lo scorso anno. In realtà la prima vera novità riguarda la conduzione, Frank Matano, uno dei comici chiamati a non ridere nella prima edizione, sostituisce Mara Maionchi.

I protagonisti

Non è stata rivelata la data di rilascio delle puntate ma da oggi sappiamo che nella casa di "LoL 2" si sfideranno:

Virginia Raffaele

Mago Forest

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Corrado Guzzanti

Max Angioni

Maria Di Biase

Saranno loro a doversi sfidare a suon di battute e saranno sempre loro, così come format comanda, a dover resistere alle provocazioni comiche dei colleghi. Finchè l'ultimo, quello che riuscirà a restare serio fino alla fine, non si aggiudicherà la vittoria, così come successo a Ciro Priello dei The Jackal nella prima stagione.

Se alcuni nomi, come Virgina Raffaele, Mago Forest, Maccio Capatonda e Corrado Guzzanti non hanno di certo bisogno di particolari presentazioni essendo ormai da anni esponenti di massimo rilievo, ognuno a proprio modo, della nostra comicità, vale la pena una carrellata sugli altri. Tess Masazza è un'influencer di origini italo - americane famosa per la web series "Melodramachic - insopportabilmente donna", Alice Mangione invece ha esordito proprio a fianco di Maccio Capatonda ai tempi di "Mai dire martedì", è stata vincitrice del Festival del Cabaret di Milano nel 2006 e del Cabaret in Rosa nel 2009, arriva poi la partecipazione a "La Prova dell'Otto" di Caterina Guzzanti e nel 2014 entra nel cast di "Glob - Diveramente Italiani" di Enrico Bertolino; dal 2017, con il marito Gianmarco Pozzoli, di 49 anni, famoso per le partecipazioni a programmi cult come Zelig e Colorado, anche lui in gara, dà vita al progetto The Pozzolis Family, attraverso l'omonima pagina Facebook in cui raccontano, con brevi video comici, la vita della loro famiglia.

Artista a tutto tondo invece Diana Del Bufalo, partita come cantante ad "Amici di Maria De Filippi", portata alla conduzione dalla Gialappàs Band con "Mai dire Amici" e al cinema da Massimo Boldi con "Matrimonio a Parigi" per poi consacrarsi accanto all'ex compagno Paolo Ruffini a "Colorado".

Anche Maria Di Biase si è guadagnata la popolarità grazie alla collaborazione con la squadra di Mai dire Gol e soprattutto con il compagno Corrado Nuzzo, con il quale formano una strepitosa coppia comica. Max Angioni è il volto più relativamente nuovo della seconda stagione di "LoL", lui si è presentato al largo pubblico partecipando a "Italias Got Talent" e facendosi notare per un divertente monologo in cui rivisita la figura di Gesù in chiave moderna e tipicamente italiana.