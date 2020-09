Da Guadagnino a Fargo 4 e Suburra 3, le serie tv in arrivo in autunno

AGI - L'autunno bussa con prepotenza alle porte riversando su tutt'Italia pioggia se non addirittura già la neve e la recrudescenza del coronavirus spinge a uscire di casa con molta cautela. Ovvio, quindi, che le stagioni delle serie tv si avviino a vivere un altro momento d'oro dopo il boom durante il lockdown. Ma cosa ci riservano tv e piattaforme streaming in quest’ultima porzione di 2020?

Ottobre si apre con “Emily In Paris”, da venerdì 2 disponibile su Netflix; storia di una ragazza americana, interpretata da Lily Collins, uno dei principali volti della fortunata “Mirror”, che accetta il trasferimento per motivi di lavoro a Parigi. È il ritorno alle produzioni seriali per Darren Star, ideatore di cult del genere come “Beverly Hills 90210”, “Melrose Place” e “Sex and the City”. Ci si sposta invece lunedì 5 ottobre su Amazon Prime dove debutterà “The Walking Dead World Beyond”, secondo spin-off tratto da “The Walking Dead”, serie diventata punto di riferimento per gli amanti dell’horror. World Beyond racconterà la prima generazione di persone cresciute durante l’apocalisse descritta nella serie originale, il cui finale della prima parte della decima stagione (ma ne è stata già annunciata un’undicesima) verrà trasmesso la stessa sera sul canale Fox di Sky. Per la seconda parte bisognerà attendere il prossimo 24 febbraio.

Il 7 ottobre è stata scelta come data di uscita per un’altra serie particolarmente attesa, si tratta di “The Good Lord Bird”, ispirata all’omonimo successo letterario tra i cui interpreti spicca Ethan Hawke. Canale: Sky Atlantic. Il giorno dopo su Timvision sarà la volta di “Mrs America”, che racconta la storia vera del movimento che spinse per la ratificazione dell’Equal Rights Amendment, l’emendamento che avrebbe garantito pari diritti per tutti i cittadini americani, a prescindere dal sesso, e anche della sua più strenua oppositrice: la repubblicana Phyllis Schlafly, interpretata da Cate Blanchett. Si torna su Sky Atlantic venerdì 9 per un altro debutto molto atteso, specie dal pubblico italiano, perché “We Are Who We Are” è la prima serie televisiva ideata e diretta da Luca Guadagnino, regista di quel “Chiamami col tuo nome” che è valso a James Ivory la statuetta per la categoria “Miglior sceneggiatura non originale” agli Oscar 2018. La serie racconta di due adolescenti americani che vivono in una base militare americana in Italia.

Sempre su Sky Atlantic, il 12 e 13 ottobre, saranno trasmesse le due puntate della miniserie “The Comedy Rule”, storia che ripercorre in maniera approfondita e dettagliata il rapporto tra il direttore dell'FBI James Comey e il presidente Stati Uniti Donald Trump. Per gli amanti della storia, venerdì 23 ottobre Netflix propone “Barbari”, produzione tedesca che racconta i fatti della battaglia della selva di Teutoburgo, conflitto realmente avvenuto e risalente all’anno nove dopo Cristo che vide i guerrieri germanici riuscire nell’impresa di fermare l’avanzata dell’Impero Romano. Dalla Germania all’Italia, il 30 ottobre sempre su Netflix sarà disponibile la terza stagione di “Suburra”, la serie interpretata da Alessandro Borghi e Claudia Gerini, ispirata dall’omonimo romanzo scritto da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, che racconta la guerra interna tra gruppi criminali per il predominio su Roma.

Anche novembre porta con sé numerose novità, dall’8 su Infinity verrà trasmessa la terza stagione di “Young Sheldon”, lo spin-off della sit-com “Big Bang Theory” basata sull’infanzia del personaggio di Sheldon; negli Stati Uniti si tratta della serie comica più viste su tutte le piattaforme, seconda solo alla stessa “Big Bang Theory”. Il 15 novembre sarà invece la volta, passando su Netflix, della quarta stagione di “The Crown”, la serie inglese che racconta la vita della regina Elisabetta II dagli anni ‘40 ai tempi moderni, in questa quarta stagione protagonista Lady D, in rete tante le ipotesi su chi dovesse interpretate la moglie di Carlo, alla fine è stata scelta Emma Corrin, vista in “Granchester” e impegnata nel prequel di Batman “Pennyworth”. Per restare nell’universo di Batman, fuori su Infinity il 19 novembre la seconda parte della prima stagione di “Batwoman”, serie ispirata alla prima supereroina dichiaratamente omosessuale della storia del fumetto.

Non si conosce ancora la data precisa ma è prevista per novembre l’uscita in Italia della quarta stagione di “Fargo”, che debutterà invece oggi negli Stati Uniti; la serie, narrazione indipendente dalle altre stagioni, racconta la storia di due famiglie criminali in lotta nella Kansas City del 1950, un po' di Italia nel cast perché a capo di uno dei due gruppi di malavitosi c’è il nostro Gennaro Esposito, meglio conosciuto in Italia come il Genny Savastano di “Gomorra”, che dall’altra parte della barricata troverà Chris Rock. Tra le serie più attese della stagione autunno/inverno c’è sicuramente “The Undoing”, ideata ed interpretata da Nicole Kidman, thriller psicologico tratto dal romanzo di Jean Hanff Korelitz “You Should Have Know”, che si apre con un omicidio che rivoluzionerà la vita di Grace e Jonathan Fraser (Nicole Kidman e Hugh Grant).