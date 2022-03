Tutti parlano di Jamie, e non solo per le sue scarpe di vernice rossa

AGI - Ha strappato applausi a non finire, fatto ridere, sorridere e commosso, il musical "Tutti parlano di Jamie" in scena da ieri al Teatro Brancaccio di Roma fino al 3 aprile. Protagonista Giancarlo Commare, nel ruolo di Jamie, in equilibrio su un paio di scarpe di vernice rossa con tanto di plateau e tacco da brividi. Quel genere di calzature che prima di indossarle durante una festa, devi provare e riprovare finché non ti abitui, altrimenti finisci a terra alla prima difficoltà.

Un paio di scarpe di vernice rossa che simboleggiano la voglia di essere quello che ci si sente di essere, senza nascondersi, superando barriere e pregiudizi. Bravissimo Giancarlo Commare, performer e ballerino impeccabile, con Barbara Cola nel ruolo della madre, la cui voce è, manco a dirlo, espressione di un grande talento. Commare e Cola hanno ripercorso la storia di Jamie Campbell l'ex ragazzino sedicenne con il sogno di diventare una drag queen, che a sorpresa, direttamente da Londra, ieri sera era in sala al Brancaccio con sua madre Margaret.

© Teatro Brancaccio/Massimiliano Fusco Tutti parlano di Jamie

Fasciato da un abito da sera rosso, elegantissimo, l'originale Jamie Campbell non si è sottratto ai selfie con il pubblico ed ha applaudito a lungo il "suo" musical. Grande il parterre di ospiti: da Pino Strabioli a Christian De Sica, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Gabriel Garko, Fabio Canino, il duo delle Kharma B.

Tante le drag queen in sala, in abiti scintillanti e trucco impeccabile. In scena, per un momento, anche i colori della bandiera dell'Ucraina, grazie ad una lampada illuminata appositamente durante l'esibizione. Immancabili gli applausi.

© Teatro Brancaccio/Massimiliano Fusco Tutti parlano di Jamie

"Tutti parlano di Jamie", è il manifesto di una nuova generazione nel segno dell'inclusività. Nato dal documentario della BBC del 2011 "Jamie: Drag Queen at 16", storia vera dell'adolescente Jamie Campbell che nel paesino di Sheffield nel Nord dell'Inghilterra combatte la sua battaglia contro i pregiudizi, il pluripremiato musical "Tutti Parlano di Jamie" ha debuttato nel 2017 all'Apollo Theatre di Londra, raccogliendo un successo di pubblico e critica tale da diventare presto anche un film targato Fox, uscito nel settembre 2021 e ancora disponibile in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Oltre all'Inghilterra dove è in scena da diverse stagioni, il musical ha debuttato con grande successo anche a Tokyo, Seul, Los Angeles e Sydney. Giancarlo Commare, attore rivelazione delle ultime stagioni televisive e cinematografiche, dalla serie Skam Italia al film Maschile singolare, passando per Il Paradiso delle Signore e prossimamente nella serie Sky Original Romulus 2 e in quella di Rai1 Rinascere dove interpreterà Manuel Bortuzzo, è stato scelto in accordo con gli aventi diritto inglesi, per interpretare il ruolo di Jamie.

La madre Margaret è interpretata da Barbara Cola mentre Hugo, alias la drag queen Logo Chanelle, è l'attore e doppiatore Marco Mannella. L'amica del madre di Jamie è l'attrice e affermata tik toker Ludovica Di Donato. La severa insegnante di Jamie è la cantante e attrice Lisa Angellilo, Pritti l'amica del cuore di Jamie e' Benedetta Boschi, il bullo della scuola è Flavio Marullo.

Umberto Noto interpreta il ruolo di una delle drag e del Padre di Jamie. Le altre due drag del locale Legs Eleven sono Michele Savoia e Sebastian Gimelli Morosini. "Tutti parlano di Jamie" racconta le vicende di Jamie, un adolescente abbandonato dal padre che vive una vita serena e spensierata nella tranquilla Sheffield. Va a scuola, come tutti i ragazzi della sua età, ma a differenza loro, Jamie ha un sogno ambizioso: essere libero di esprimere sé stesso anche attraverso abiti femminili.

In scena fino al 3 aprile, la storia di Jamie è un monito per tutti coloro che vivono ancora nel pregiudizio, un inno per chi è in cerca della "vera" identità, e cerca di affermarsi indipendentemente dalle convenzioni sociali. Una storia simile a quella di Billy Elliot, una sorta di "rivoluzione gentile" che da Londra ha fatto il giro del mondo.