Una petizione su Change.org chiede la legge Bacchelli per Momo

Un aiuto per la cantautrice Momo. È stata lanciata su Change.org una petizione per richiedere la concessione della Legge Bacchelli all’artista (nome d’arte di Simona Cipollone), che tutti ricordano per aver portato fuori programma al Festival di Sanremo del 2007 il tormentone “Fondanela”. Lanciata nei giorni scorsi l’iniziativa ha già ottenuto oltre 300 firme, tra cui quelli di numerosi artisti e addetti ai lavori come Alfredo Rapetti Mogol, Ginevra Bompiani e Maddalena Crippa.

Chi è Momo?