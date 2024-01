Ecco le canzoni del Sanremo più "da discoteca" di sempre

AGI - Sarà un festival 'da discoteca', come e più di sempre nell'era Amadeus, giunta al quinto anno di un regno finora baciato dal successo. Musica che 'pompa', che ha fatto sobbalzare i taccuini dei giornalisti e ballare il direttore artistico e conduttore affiancato alla consolle dal dj Massimo Alberti durante l'anteprima degli ascolti negli studi milanesi della Rai.

"Mi piace che la canzone diventi un tormentone nelle radio - spiega 'Ama' -. Quest'anno c'è ancora più musica 'al tempo' rispetto allo scorso e a proporla non sono solo i giovani ma anche le vecchie guardie". Dedica un'epigrafe alla canzone sanremese: "La famosa canzone sanremese, spesso studiata a tavolino, non si fa più, si scrive una canzone che si scriverebbe a ferragosto, ad aprile o novembre. Questo è vincente per come interpreto io la musica". Sono scomparse le band rock proprio nel momento in cui i Manneskin si sono presi il mondo: "Non è arrivata nessuna proposta e mi dispiace molto perchè io amo il rock. Non so se non ci siano più gruppi rock, forse semplicemente non ritengono Sanremo un palcoscenico adatto".

Eccole allora, nell'ordine dell'ascolto riservato ai media, le trenta in gara scremate tra le oltre 400 che 'Ama' ha ricevuto.