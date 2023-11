Il caldo soffocante sta sconvolgendo i concerti di Taylor Swift in Brasile

AGI - La superstar del pop americano Taylor Swift è "devastata" per la morte di una sua fan di 23 anni durante un concerto a Rio, dove gli organizzatori sono stati pesantemente criticati per aver vietato alle persone di portare bottiglie d'acqua nonostante il caldo torrido. La tragedia è avvenuta venerdì durante il primo dei sei concerti che la cantante avrebbe dovuto tenere in Brasile.

I video postati sui social network mostrano come la star abbia cercato di venire in aiuto dei suoi seguaci assetati, inviando assistenti a distribuire bottiglie d'acqua e persino lanciando lei stessa bottiglie d'acqua tra il pubblico.

"È con il cuore spezzato che dico che abbiamo perso un nostro fan questa sera", ha scritto Taylor Swift sul suo account Instagram. "Non riesco nemmeno a dirvi quanto sono devastata". Le autorità sanitarie di Rio hanno annunciato che Ana Benevides è morta venerdì sera dopo aver subito un arresto cardio-respiratorio nello stadio Nilton Santos durante il concerto a cui hanno assistito 60.000 spettatori. Gli sforzi per rianimarla sono falliti ed è stata avviata un'indagine.

Another angle: Taylor Swift giving water to a fan. #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/8A3fGJrnbq — World Sound Waves (@WorldSoundWaves) November 18, 2023

Caldo soffocante

Gran parte del Brasile centrale e sud-orientale sta soffrendo da diversi giorni per le temperature soffocanti che sono ben lontane dalla normalità per una primavera australe. Il ministro della Giustizia brasiliano ha chiesto sabato a tutti gli organizzatori dell'evento di garantire ai visitatori l'accesso all'acqua potabile.

"È inaccettabile che le persone soffrano, svengano e addirittura muoiano perché non hanno accesso all'acqua", ha dichiarato, aggiungendo che la causa del decesso non è ancora stata formalmente stabilita. Time For Fun, produttore dell'evento, ha dichiarato in un comunicato che la giovane donna è stata "assistita rapidamente" e che l'équipe medica ha "scelto di trasferirla all'ospedale Salgado Filho dopo quasi un'ora di cure d'emergenza".

Nel suo post, Taylor Swift ha dichiarato che non parlerà della morte della giovane donna sul palco. "Mi sento sopraffatta dal dolore anche solo quando provo a parlarne", ha detto. "Sento questa perdita nel profondo e il mio cuore spezzato va alla sua famiglia e ai suoi amici", ha aggiunto.

Un concerto posticipato

Taylor Swift ha poi rinviato lo spettacolo previsto sabato sempre a causa del caldo estrem.. Il rinvio di sabato è avvenuto dopo che l'indice di calore nella città era salito fino a 59 gradi Celsius (138 Fahrenheit). "Sto scrivendo dal mio camerino all'interno dello stadio", ha scritto su Instagram. "È stata presa la decisione di rinviare lo spettacolo di stasera a causa delle temperature estreme di Rio". "La sicurezza e il benessere dei miei fan, dei miei colleghi e della troupe devono essere e saranno sempre al primo posto", ha aggiunto.