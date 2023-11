Guida alle 6 stagioni di 'The Crown' tra polemiche, invenzioni e pettegolezzi

AGI - "The Crown" è stato spesso accusato di prendersi delle libertà rispetto la verità storica, diventando sempre più controverso man mano che ha approfondito gli eventi più recenti della monarchia britannica.

Molti protagonisti delle ultime stagioni sono ancora vivi, e non si sono tirati indietro nel segnalare imprecisioni. Netflix ha accettato l’anno scorso di aggiungere un messaggio di avvertimento, spiegando che lo spettacolo è una drammatizzazione immaginaria di eventi reali.

Ecco una guida ai passi più controversi, stagione per stagione

Stagione 1: l'amore non corrisposto di Margaret

La prima stagione, incentrata sull'ascesa al trono della giovane principessa Elisabetta mentre si trovava in Kenya nel 1952, è considerata relativamente fedele alla storia. Il principale evento controverso fu la relazione tra la sorella minore della nuova regina, Margaret, allora 22enne, e il divorziato Peter Townsend, 15 anni più grande di lei.

Secondo la serie, Elisabetta si oppose al loro matrimonio, mentre alcuni storici credono che lei volesse semplicemente che la principessa aspettasse fino al compimento dei 25 anni, quando non avrebbe avuto bisogno del permesso di Elisabetta per sposarsi ai sensi del Royal Marriages Act del 1772.

Stagione 2: una sposa errante

Il principe Filippo, marito della regina, è in mare per un mese a bordo del Royal Yacht Britannia e la stagione suggerisce che sia stato infedele mentre era in vacanza. I sospetti di Elizabeth aumentano quando trova la foto di una ballerina russa tra gli effetti personali di Philip.

Nonostante le voci sulle indiscrezioni del principe circolassero da anni, nessuna è mai stata confermata. Le tensioni coniugali tra la coppia sono presentate come uno dei motivi per cui la regina non ha mai conferito al duca di Edimburgo il titolo di "re". Più avanti, nella quinta stagione, è implicito che Philip, morto nel 2021, potrebbe aver avuto una relazione con la sua confidente Penny Knatchbull.

Stagione 3: cospirazione e relazioni pericolose

La serie suggerisce una storia d'amore tra la regina e il suo allenatore di cavalli da corsa Henry Herbert, soprannominato "Porchey". "Disgustoso", si è arrabbiato l'ex addetto stampa di Elisabetta II, Dickie Arbiter, dopo la messa in onda dell'episodio.

La trama intima si intreccia con un presunto complotto del 1968, che coinvolge lo zio e mentore del principe Carlo, Lord Louis Mountbatten, per rovesciare il primo ministro laburista Harold Wilson. Sebbene le discussioni abbiano avuto luogo, molto probabilmente non sono arrivate fino al punto descritto. Gli storici considerano improbabile l'intervento della regina nella questione, come invece suggerito sullo schermo.

Stagione 4: Diana, la moglie trascurata

Quando la serie arriva agli anni '80, fu il delicato argomento del matrimonio di Carlo e Diana a essere criticato dai commentatori reali per la sua visione parziale.

"Lady D" è ritratta come una giovane sposa solitaria, caduta nella bulimia a causa dell'abbandono di un marito freddo e infedele, di 12 anni più grande di lei e ancora innamorato di Camilla. I giornalisti politici hanno anche notato imprecisioni nel modo in cui sono state rappresentate le tensioni tra il palazzo e il primo ministro Margaret Thatcher.

Stagione 5: abdicazioni e infedeltà

Mandata in onda due mesi dopo la morte di Elisabetta II nel settembre 2022, la quinta stagione affronta un periodo travagliato per la famiglia reale. È stata attaccata per aver mostrato Charles che suggeriva a sua madre di abdicare e per aver discusso uno scenario del genere con il primo ministro, John Major.

Il vero ex premier ha definito la scena "finzione dannosa e dannosa" e "un barile di sciocchezze spacciate per nessun altro motivo se non quello di fornire il massimo - e del tutto falso - impatto drammatico".

Tuttavia, un sondaggio del 1991 in cui la maggioranza dei britannici era favorevole all'abdicazione della regina e ai principali sviluppi del matrimonio esplosivo tra Carlo e Diana, è reale. La stagione racconta anche una conversazione molto intima tra il principe e la sua allora amante, l'attuale regina Camilla, che divenne pubblica. È stata raffigurata anche la devastante intervista di Diana alla BBC sul suo travagliato matrimonio.

Stagione 6: Il fantasma di Diana

La parte finale della serie si concentra sull'evento più esplosivo del regno di Elisabetta II: la morte di Diana in un incidente stradale a Parigi nel 1997 dopo essere stata inseguita dai paparazzi.

La "principessa del popolo" rimane un'icona e la sua morte ha scosso la famiglia reale. Il quotidiano Daily Telegraph ha affermato che la principessa apparirà come un fantasma nella nuova stagione, suscitando nuove accuse di mancanza di rispetto.