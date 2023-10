Da Bruno Vespa ad Adriano Pappalardo, torna Fiorello su VivaRai2

GI - Torna Fiorello e torna Viva Rai2!: a rilanciare l'appuntamento del già ribattezzato 'mattin show' - su Rai 2 la seconda stagione che parte da lunedì 6 novembre alle 7 - ci sono gli spot con Orietta Berti e con il giornalista Bruno Vespa, nelle vesti di 'attore' comico e spalla dello showman.

Ma c'è anche la nuova sigla di chiusura, cantata da Adriano Pappalardo che ha prestato la sua voce roca in una versione rivisitata della sua celebre 'Ricominciamo': "E lasciami gridare, lasciatemi sfogare, senza Viva Rai2! non so stare" ha cantato, arrivando a sorpresa a viale Asiago al termine di una lunga conferenza stampa che si è trasformata inevitabilmente in uno show. E insieme al conduttore siciliano, hanno cantato a gran voce: "Ricominciamo!".

Viva Rai2! quest'anno andrà in onda dalla nuova location del Foro Italico di Roma dopo lo 'sfratto' da via Asiago, anche se Fiorello ha tenuto a precisare: "Non siamo stati sfrattati, ce ne siamo andati, il che è diverso. Noi lo capiamo, abbiamo sempre capito, e non tanto perché noi facevamo rumore, con le prove dalle 6 del mattino, ma anche perché arrivavano i fan. Per la Pausini sono arrivati alle 3 di notte e si sono piazzati là. Quindi capisco gli inquilini di via Asiago, bisogna mettersi nei panni degli altri, c'è chi vuole essere libero di dormire".

Però, togliendosi un sassolino dalla scarpa, Fiorello ha aggiunto: "Qualcuno ha detto che lì lasciavamo sporco. Eh no, questo è un insulto, noi lì abbiamo sempre lasciato tutto pulito. Via Asiago veniva lasciata immacolata. Mi ero arrabbiato molto e avevo pensato di fare un video dei quartieri sporchi di Roma, ma poi ho lasciato perdere...".

In ogni caso, ha ribadito, "nel rispetto degli inquilini abbiamo deciso di andare via. Anche se adesso troviamo gli abitanti di via Asiago nel bar dove ci siamo trasferiti" ha raccontato. L'ironia sulla vicenda è stata rilanciata con un finto spot di una fantomatica agenzia che vende case in zona Asiago, dal nome eloquente: 'Immobiliare.shhhhh'.

E come sarà al Foro Italico? "Lì il traffico è a scorrimento veloce... ci sono le qualifiche" ha scherzato. E poi ha aggiunto: "c'è un ampio parcheggio e sicuramente qualcuno si lamenterà che 'una volta c'erano i parcheggi...', ma stavolta noi non ci schiodiamo".

Inoltre, novità rispetto all'anno scorso, "ci sarà un mega schermo esterno così il pubblico che si radunerà fuori al glass potrà seguire bene la puntata". Questa seconda stagione vedrà ancora una volta il trio vincente dello scorso anno: Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

'Viva Rai2!' in queste settimane è già andato in diretta Instagram e su Raiplay, delle 'prove di risveglio' sono state definite. Appuntamento con il buonumore su Rai2, quindi, tutte le mattine presto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7, quando gli italiani stanno per iniziare una nuova giornata, e, grande novità di quest'anno, sarà la messa in onda anche su Rai Radio 2 alle ore 14.

Oltre al trio Fiorello-Biggio-Casciari, ci sarà tutta la banda: dal pensionato con la passione per il canto Ruggiero Del Vecchio al giovane tiktoker Gabriele Vagnato, dalla musicista Serena Ionta con il suo ukulele e alla cantante Beatrice De Dominicis, fino al corpo di ballo – salito a 10 ballerini - diretto da Luca Tommassini.

Si partirà, anche in questa stagione, da una rassegna stampa che racconterà l’attualità con ironia e leggerezza, si assisterà quotidianamente a un varietà con ospiti e trovate di ogni genere. Il tutto ideato da Fiorello, direttore artistico, autore e protagonista assoluto, che ogni mattina lancerà gag e farà sorridere con le notizie prese dai quotidiani, dal web e da tutto ciò che oggi fa informazione, e che restano l’ingrediente principale della trasmissione.

Pronti anche a scoprire i nuovi personaggi, che si alterneranno a quelli creati il primo anno - come Batman e WonderTrans, i 'Ma senza Se' – e curiosi di ridere sui format che nasceranno dentro al format stesso (tra questi 'TeleMinkia', 'Mare fuori', le improbabili inchieste, 'Chi vuol essere in ascensore?').

La sigla firmata da Jovanotti è stata riadattata per la nuova edizione e sarà in una versione inedita. La parte musicale sarà curata ancora dal maestro Enrico Cremonesi assieme al rapper Daniele Lazzarin, in arte Danti.

Diffusa la modalità di fruizione: 'Viva Rai2!' si potrà seguire anche in simulcast su RadioTuttaItaliana e su RaiPlay dove, inoltre, si potrà rivedere sia in formato integrale che in clip. Estratti dello show saranno pubblicati quotidianamente anche sui social Facebook, Instagram, X e Tiktok.

Il programma è di Rosario Fiorello scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, e con Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio, Alessandro Clemente. Le musiche sono di Enrico Cremonesi e Daniele Lazzarin, le coreografie di Luca Tommassini, la regia di Piergiorgio Camilli. Produttore esecutivo Cristina Ambrosi.