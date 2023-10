Musica: esce 'Souvenir', il nuovo viaggio-regalo di Emma Marrone

AGI - "Ho viaggiato tanto per questo disco che è colmo di ricordi e mie impressioni. È stato un viaggio dentro di me. È un disco autobiografico, un regalo che faccio: un souvenir". Così Emma Marrone presenta il suo nuovo lavoro discografico, "Souvenir" appunto, in uscita domani e che la condurrà nei club di diverse città italiane a partire dal dieci novembre per far conoscere al suo pubblico i brani che compongono l'album. Il disco verrà presentato con "Souvenir In Da Club", con una sorta di 'one to onè con il suo amato pubblico.

Quel pubblico che adora la genuinità e la franchezza di una cantante e interprete, dolce e grintosa insieme, spesso purtroppo bersagliata dagli haters ai quali risponde con la consueta sincerità a cui ci ha abituati: "Non ho rapporto con gli haters nè confronto. Quando vedo la cattiveria lascio stare. Anzi - ha affermato durante la conferenza stampa con cui ha presentato il disco - se potessi manderei loro abbracci. Sì, li abbraccio. Perché questa cattiveria è il frutto di tanta frustrazione, di solitudine. Quello degli haters è un gioco che fanno per attirare l'attenzione. Ecco: gli haters sono persone che hanno bisogno di essere abbracciate. E non dimentichiamo che il bullismo, purtroppo, crea gravi problemi sociali".

'Souvenir' contiene 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le sfaccettature di Emma. Un'istantanea dell'artista che com'è oggi, attraverso nuovi suoni e sfumature vocali. Una Emma che sa cosa vuol dire rischiare: "Ho preso 4 lauree in 'rischiò - ha spiegato - e ho capito che la fine non è mai una fine perchè le risorse vanno cercate proprio quando stai per arrivare al termine".

In occasione dell'uscita di Souvenir, sarà anche possibile immergersi nel nuovo universo musicale di Emma grazie al primo store pensato da RealBrown: Souvenir Flagship Store. Ogni giorno, da domani al 21 ottobre, presso la libreria Mondadori Duomo di Milano sarà infatti possibile visitare il nuovo spazio pensato da Emma come luogo di incontro, condivisione e confronto con e per i propri fan, che potranno acquistare il nuovo album, anche in una versione esclusiva color miele con card autografata e dedica, e una serie di prodotti - in edizione limitata ed esclusiva, ispirati a Souvenir e ideati da Emma appositamente per loro.

L'ultimo disco di Emma Marrone

Emma, inoltre, incontrerà il pubblico in due eventi esclusivi per Mondadori Store: sabato 14 ottobre in Campania presso il Mondadori Megastore di Marcianise (inizio ore 15:30) e domenica 15 ottobre a Roma presso il Mondadori Bookstore Cola di Rienzo. L'album di nove brani (Iniziamo dalla Fine; Amore Cane (feat. Lazza); Mezzo Mondo; Intervallo; Sentimentale; Carne Viva; Capelli Corti; Indaco; Taxi sulla Luna) è stato anticipato dall'uscita di due singoli.

I primi a uscire sono stati "Mezzo mondo", certificato disco di platino, e "iniziamo dalla fine", attualmente in radio. Hanno collaborato al disco: Katoo, Davide Simonetta, Drillionaire, Zef, Simone Privitera (Simon Says), Jacopo Ettorre, Paolo Antonacci, Francesco Tarducci, Federica Abbate, Franco126, Takagi e Ketra, Andrea Bonomo, Riccardo Scirè.

Scritto nei luoghi più disparati, il disco come ha già spiegato Emma raccoglie le immagini, i colori e le emozioni sentite e vissute in più di due anni. Il souvenir è ciò che resta di questo incredibile viaggio che attraversa la vita reale. La realtà e le cose concrete sono, infatti, il centro di tutto il progetto. E non si ritrovano solo nelle canzoni ma anche in tutto il mondo estetico del disco, in quei paesaggi autentici in cui si respira verità e si alimenta il rapporto con la terra.

Emma sarà in tour nei club con 18 appuntamenti in 8 città (Nonantola vicino Modena, Roma, Padova, Milano, Torino, Pozzuoli, Modugno e Firenze) a partire dal 10 novembre. Artista versatile ed eclettica, Emma è stata consacrata come una delle voci più amate in Italia. E ora si prepara a lasciare da domani il suo speciale "Souvenir". "Che dire - ha concluso la cantante - esce domani il Mio regalo, sono felice".