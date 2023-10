AGI - Dopo una settimana, Fedez è stato dimesso dall'Ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica per otto giorni, da giovedì scorso, a causa di un'emorragia interna conseguenza di due ulcere intestinali. Il rapper è uscito a piedi accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni.

Già ieri la moglie aveva parlato di un miglioramento del cantante.

"Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di fare accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui".

Sono state le prime parole di Fedez, che da poco ha lasciato l'ospedale dove è stato ricoverato per una settimana. "Sto bene - ha aggiunto - Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo ma sto bene, vi ringrazio. Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicina", ha detto infine.

Sui social la foto del ritorno a casa

Le mani di Fedez, con il braccialetto dell'ospedale ancora indosso, quelle della moglie Chiara Ferragni, dei figli e la zampa del cane. Lo scatto - con didascalia "Finalmente a casa" - per festeggiare il ritorno dopo una settimana di ricovero al Fatebenefratelli di Milano.

Lo ha pubblicato Chiara Ferragni su Instagram. "Grazie di tutto l'affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia. Grazie, grazie, grazie", ha scritto l'influencer. Nell'ultima storia un disegno di bambino e le due parole più dolci: "Bentornato papino"

La smentita di J-Ax: "Non lo sostituirò a XFactor"

"Io non so chi mette in giro ste voci. Ma visto che non smentiscono loro, ci penso io. Non sostituisco Fedez a XFactor Italia. Ps. Rimettiti presto Fede". Cosi' J-Ax in una storia su Instagram, in merito alle voci che lo volevano come sostituto del rapper nella giuria del talent di Sky.