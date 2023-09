New York dedica una piazza ai Beastie Boys

AGI - Centinaia di fans dei Beastie Boys si sono radunati sabato scorso all'incrocio tra Ludlow e Rivington Street, nel Lower East Side di Manhattan, a New York, per celebrare l'inaugurazione della piazza dedicata a una delle band newyorkesi hip-hop più popolari. "Beastie Boys Square" arriva nel pieno delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della nascita dell'hip-hop, che ha nella Grande Mela una delle sue radici artistiche. Il consiglio municipale di New York ha approvato la decisione di dedicare allo storico trio rap un angolo di città. La piazza scelta è quella apparsa nella copertina dell'album "Paul's Boutique", uscito nel 1989.

© Adam Gray/AFP La targa della nuova piazza a New York

Ad-Rock e Mike D, i cui veri nomi sono Adam Horovitz e Michael Diamond, hanno ringraziato la città per questo riconoscimento. "Grazie - ha detto Ad-Rock, davanti ai fans in delirio, scoprendo la targa - per averci insegnato cosa guardare, cosa ascoltare, come vestire, come amare e come vivere. Grazie, New York. Grazie a tutti voi". Nel 2013 la città aveva ribattezzato un playground di Brooklyn, dandogli il nome del terzo membro storico della band, lo scomparso Adam Yauch, meglio conosciuto come Mca, che aveva giocato li' da bambino.

© Andrej Isakovic/AFP I Beastie Boys durante un concerto nel 2007

Il gruppo, nato ufficialmente nel 1981, era attivo in realtà già nel '79 con il nome The Young Aborigines, i giovani aborigeni, ma poi i suoi fondatori avevano cambiato il nome in Beastie Boys. Beastie venne inventato dall'ex componente della band, John Berry, come acronimo della frase "Boys Entering Anarchistics States Towards Inner Excellence", che starebbe per "ragazzi che entrano in stati anarchici per ottenere la perfezione anteriore". Nato come gruppo hardcore punk, dopo l'incontro decisivo con il produttore discografico Rick Rubin il trio sperimento' un genere "crossover" che abbracciava molti stili, e di cui i Beastie Boys sarebbero diventati precursori. Delle band degli anni '80 loro sono rimasti gli unici a sopravvivere al nuovo millennio e a continuare a produrre brani fino a più di dieci anni fa, oltre a esibirsi in concerti davanti a folle in delirio. Con la morte di Yauch, avvenuta nel 2012 a causa di un tumore alla gola, i rapper hanno smesso di esibirsi in pubblico e di comporre nuovi brani. Due anni dopo il gruppo si è sciolto, ma non nel cuore dei suoi fans. E nove anni dopo è arrivata la consacrazione anche nella toponomastica di New York.